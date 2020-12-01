Пособие "на погребение". Какие документы нужны, суммы и кому полагается?

Министерство труда и социального развития КР дало разъяснение о порядке предоставления ритуального пособия (на погребение) на 1 декабря 2020 года.

Как отмечается, на получение пособия имеют право: работник, состоящий в трудовых отношениях с работодателем оформленный приказом или договором, член семьи, состоявший на иждивении работника, индивидуальный предприниматель, член семьи, состоявший на иждивении ИП, член крестьянского (фермерского) хозяйства без образования юридического лица, член семьи, состоявший на его иждивении. На пособия имеют право официальные безработные и члены семьи, состоявшие на их иждивении. Все категории получателей соцпособий и члены их семей-иждивенцы. А также пенсионеры и лица, находящиеся у них на иждивении.

- Для получения пособия не погребения необходимо предоставить: паспорт заявителя, справка о смерти №8, справки с последнего места жительства умершего и заявителя, справка органа местного самоуправления (айыл окмоту, территориального общественного самоуправления, муниципального территориального управления, домового или квартального комитета), подтверждающая факт осуществления похорон, с указанием фамилии, имени и отчества заявителя. В случаях смерти работника - заявка о расходах работодателя на возмещение ритуального пособия (на погребение) в территориальное управление труда и социального развития. После представления заявки работодателем в территориальное подразделение сумма выплаченного ритуального пособия возмещается на расчетный счет работодателя из средств республиканского бюджета. Работодатель вправе не представлять заявку в территориальное подразделение для возмещения выплаченного ритуального пособия из средств республиканского бюджета, - говорится в сообщении.

Для ИП требуется копия патента (гражданам, работающим на основе патента) или копия свидетельства о регистрации выданного налоговым органом.

Члена крестьянского хозяйства - копия свидетельства о регистрации, выданного налоговым органом, копия свидетельства на право пользования/аренды земельной(го) долей/участком(а). В случае получения земельного надела заявителем путем дарения - копия договора о дарении земельного надела. В случае изменения девичьей фамилии заявителя на фамилию мужа - копия свидетельства о браке.

Для официального безработного: справка о подтверждении статуса официального безработного.

- Справка о подтверждении статуса безработного не требуется. При постановке его на учет в качестве безработного, данные вносятся в информационную систему рынка труда (ИСРТ), которые в автономном режиме транспортируются в КИССП. От иждивенцев вышеуказанных категорий - копия свидетельства о рождении или о браке умершего. Ритуальное пособие выплачивается единовременно, - отмечают в Минсоцразвития.

Размер ритуального пособия для всех категорий (кроме пенсионеров и их иждивенцев) определяется в процентном соотношении от установленного размера среднемесячной заработной платы, сложившейся за 2010 год, для расчета ритуального пособия (на погребение) в сумме 7189 сомов (ППКР от 23 марта 2012 г. № 192) и зависит от категории умершего на момент смерти. Размер пособия составляет от 1438 сомов (20%) до 7189 сомов (100%).

Размер ритуального пособия для пенсионеров установлен в 10 кратном размере от установленного размера базовой части пенсии (17800 сомов), для их иждивенцев в 3-х кратном размере от установленного размера базовой части пенсии (5340 сом)

- Независимо от категории умершего и его иждивенца (кроме умершего, прописанного в одном из городов республики, пенсионера и их иждивенцев) из средств республиканского бюджета. Если умерший или его иждивенец прописан в одном из городов республики, то из средств местного бюджета. В случае смерти пенсионера или его иждивенца из средств Социального фонда КР. Назначение ритуального пособия (на погребение) производятся: по месту его работы - в случае смерти работника или его иждивенца. В районных управлениях труда и социального развития по месту жительства заявителя- независимо от категории умершего и его иждивенца. В городских управлениях труда и социального развития - если умерший или его иждивенец был прописан в одном из городов республики. В территориальных органах Социального фонда - если умерший был пенсионером или иждивенцем пенсионера, - пояснили в Минсоцразвития.

Районные коэффициенты при начислении пособия "на погребение" не применяются.