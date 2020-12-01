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"Одно разочарование". Клиенты стройкомпании "Ихлас" заявили об обмане

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- Азиз Осмонов
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Строительная компания "Ихлас" над нами издевается. Об этом в соцсетях написала пользователь Айжара Джумалиева.

Она сообщила, что их семья приобрела квартиру в строительной компании "Ихлас", дом "Магистр".

- По договору компания должна была сдать дом в эксплуатацию 28 февраля 2020 года, но этого так и не случилось. После первого поста в августе нам установили лифт-1 из 2-х обещанных. Теперь проблема с отоплением. По договору нам должны были провести центральное отопление и центральное водоснабжение с горячей водой. В итоге, когда летом к нам на собрание жильцов приезжал гендиректор, он сказал, что центральную воду не ждите-устанавливайте водонагреватели, а центральное отопление в этом году не дадим, только электрическое. Наступили холода, никакого отопления нет, дома холодно, из окон дует. С трудом достучались до компании, и они "с горем пополам" 29 ноября дали нам электрическое отопление. Но батареи полутёплые, у некоторых соседей с них всё время течет. Хорошо у нас нет, но соседи жалуются. При этом, дома как было холодно, так и есть. Вчера и сегодня отопления нет, но при этом сотрудники "Ихлас" звонят нашему домкому и просят срочно заключить договор с компанией об оплате коммунальных услуг! – возмущаются жильцы.

Они отмечают, что при покупке квартиры им всем говорили, что оплата за комуслуги будет производиться только после получения техпаспортов.

- Сейчас же нам подсовывают бумажки по оплате за воду, а теперь и заставляют заключить с ними договор, что бы мы платили за электричество. Вот только не пойму, почему мы должны оплачивать за электрическое отопление из-за того, что компании дорого проводить центральные коммуникации, а они до сих пор не сдали дом в эксплуатацию и не выдали нам техпаспорта? Ходят слухи, что это проработанная схема. Строительные компании сначала говорят, что оплата за комуслуги будет производиться только после получения техпаспортов, а потом, когда наступает день "Х", "выкатывают" счёт и говорят, что пока не оплатите, никаких документов не увидите, - переживают жители – клиенты "Ихлас".

Они также поясняют, что до сих пор в их доме нет ремонта, второй лифт не установили, нет домофона, парковки нет.

- Хотя перед покупкой квартиры, говорили, что будет подземная парковка. В общем одно разочарование, - добавляют жильцы.

Примечательно, что другие пользователи соцсетей также высказались по поводу происходящего с застройщиком:


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URL: https://www.vb.kg/394669
Теги:
мошенничество, строительство, Бишкек, Кыргызстан, обман
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