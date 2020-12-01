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Совет коллективной безопасности ОДКБ соберется 2 декабря

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- Евгений Денисенко
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Сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности пройдет 2 декабря. Она пройдет под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина и впервые - в режиме видеоконференцсвязи.

Как сообщили в пресс-службе ОДКБ, в сессии примут участие президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, России Владимир Путин, Таджикистан Эмомали Рахмон, исполняющий обязанности президента Кыргызстана Талант Мамытов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Будет задействован Центр кризисного реагирования ОДКБ, расположенный в Москве.

Члены СКБ обсудят состояние международной безопасности и вопросы дальнейшего повышения эффективности ОДКБ, реализацию предыдущих решений и уставных органов Организации Договора о коллективной безопасности, а также развитие и укрепление межпарламентского сотрудничества государств – партнеров. Намечено, что с информацией по этому вопросу выступит председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

В повестку дня СКБ включены проекты решений, касающихся материально-технического и медицинского обеспечения Коллективных сил, дополнительных мер по совершенствованию системы подготовки кадров для органов государственной власти этих стран, бюджета организации на 2021 год.

Также планируется принятие Декларации Совета коллективной безопасности и Заявления о формировании справедливого и устойчивого мироустройства, утверждение Плана развития военного сотрудничества на 2021-2025 годы и новой Антинаркотической стратегии на этот же период.

А сегодня, 1 декабря, проходят также в режиме видеоконференцсвязи заседания Совета министров иностранных дел (под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова) и Совета министров обороны (под председательством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу). На них обсуждаются вопросы, выносимые на завтрашнюю сессию Совета коллективной безопасности, и вопросы развития взаимодействия ОДКБ с Организацией Объединённых Наций, участия ОДКБ в миротворческой деятельности под эгидой ООН, противодействие вызовам и угрозам военной безопасности в регионах коллективной безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/394672
Теги:
ОДКБ, Талант Мамытов
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