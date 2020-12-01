В КР за последние три месяца коронавирусом заболели 683 школьника

За прошедшие три месяца зарегистрировано 683 случая коронавируса (U07.1 и U07.2) среди детей школьного возраста от 7 до 17 лет. Таковы данные Минздрава на 1 декабря.
Для сравнения в сентябре по республике было зарегистрировано 48 случаев, в октябре – 315, в ноябре – 320.
Больше всего случаев заболевания регистрируется в Бишкеке - в октябре было 83 случая, а в ноябре - 143. Следующими по большему количеству идут Чуйская и Иссык-Кульская области. Меньше всего в Нарыне.
Данные за ноябрь:
Бишкек - 143
Баткен – 32
Ош – 4
Ошская область – 9
Джалал-Абадская область – 31
Таласская область – 8
Иссык-Кульская область – 39
Нарынская область – 0
Чуйская область – 54.
Всего за ноябрь зарегистрировано 320 случаев COVID-19 среди детей школьного возраста.