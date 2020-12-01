В КР за последние три месяца коронавирусом заболели 683 школьника

За прошедшие три месяца зарегистрировано 683 случая коронавируса (U07.1 и U07.2) среди детей школьного возраста от 7 до 17 лет. Таковы данные Минздрава на 1 декабря.

Для сравнения в сентябре по республике было зарегистрировано 48 случаев, в октябре – 315, в ноябре – 320.

Больше всего случаев заболевания регистрируется в Бишкеке - в октябре было 83 случая, а в ноябре - 143. Следующими по большему количеству идут Чуйская и Иссык-Кульская области. Меньше всего в Нарыне.

Данные за ноябрь:

Бишкек - 143

Баткен – 32

Ош – 4

Ошская область – 9

Джалал-Абадская область – 31

Таласская область – 8

Иссык-Кульская область – 39

Нарынская область – 0

Чуйская область – 54.

Всего за ноябрь зарегистрировано 320 случаев COVID-19 среди детей школьного возраста.