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В Кыргызстане 335 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 2 человека

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 2 декабря зарегистрировано 335 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 84

Ош - 28

Чуйская область – 107

Ошская область - 35

Таласская область - 2

Нарынская область - 15

Иссык-Кульская область – 25

Джалал-Абадская область – 17

Баткенская область - 22.

Всего за весь период зафиксировано 73 513 зараженных коронавирусом.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 478 человек:

Бишкек – 113

Ош – 7

Чуйская область – 100

Ошская область – 56

Таласская область – 18

Нарынская область – 7

Иссык-Кульская область – 64

Джалал-Абадская область – 66

Баткенская область – 47.

Всего за весь период выздоровели - 65 189 человек.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек область – 1

Ошская область – 1.

Так за прошедшие сутки зарегистрировано 2 смерти от коронавируса, за всп время - 1277 случаев смерти.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки –3655.

На стационарном лечении – 2651 пациент, из них:

27 человек (1,0%) - удовлетворительное состояние;

1794 (67,6%) - средней тяжести;

711 (26,8%) - тяжелые;

119 (4,4%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 3600 пациентов.


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URL: https://www.vb.kg/394691
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (894 материалов)
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