В Кыргызстане 335 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 2 человека

В Кыргызстане на 2 декабря зарегистрировано 335 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 84
Ош - 28
Чуйская область – 107
Ошская область - 35
Таласская область - 2
Нарынская область - 15
Иссык-Кульская область – 25
Джалал-Абадская область – 17
Баткенская область - 22.
Всего за весь период зафиксировано 73 513 зараженных коронавирусом.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 478 человек:
Бишкек – 113
Ош – 7
Чуйская область – 100
Ошская область – 56
Таласская область – 18
Нарынская область – 7
Иссык-Кульская область – 64
Джалал-Абадская область – 66
Баткенская область – 47.
Всего за весь период выздоровели - 65 189 человек.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек область – 1
Ошская область – 1.
Так за прошедшие сутки зарегистрировано 2 смерти от коронавируса, за всп время - 1277 случаев смерти.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки –3655.
На стационарном лечении – 2651 пациент, из них:
27 человек (1,0%) - удовлетворительное состояние;
1794 (67,6%) - средней тяжести;
711 (26,8%) - тяжелые;
119 (4,4%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 3600 пациентов.