Путин: Мы всегда с тревогой следили за тем, что происходит в Кыргызстане

Сегодня, 2 декабря, в режиме видеоконференцсвязи проходит сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина. На сессии от Кыргызстана принимает участие и.о. президента Талант Мамытов.

В приветственной речи он подробно остановился на текущей общественно-политической ситуации в стране. Мамытов заверил глав государств-членов ОДКБ, что в Кыргызстане политическая ситуация полностью нормализовалась.

"Политическая ситуация в стране полностью нормализована, все государственные органы работают в штатном режиме. Кыргызстан с честью выполняет все международные обязательства в рамках ОДКБ. Отмечу, что 10 января 2021 года в стране пройдут выборы президента. В связи с чем, хотел заверить вас, что органами власти будут приложены все усилия для проведения честных конкурентных выборов. Это очень важный шаг для дальнейшей стабилизации ситуации в стране. В этом ключе, хотел отметить принципиальную позицию глав государств-членов ОДКБ во время событий в Кыргызстане 5-6 октября, выразить благодарность за понимание ситуации и поддержку в трудное для страны время", - выступил и.о. главы государства.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин отметил, что страны ОДКБ всегда с тревогой смотрят на происходящее во внутриполитической жизни Кыргызстана. При этом он с удовлетворением констатировал, что наша страна не меняет своих позиций в рамках международных договоров.

"Уважаемый Талант Турдумаматович, я выражу общее мнение о том, что мы всегда с тревогой следили за тем, что происходит во внутриполитической жизни Кыргызстана. Хочу выразить удовлетворение, что ситуация стабилизируется. Мы также внимательно смотрим за вашей позицией по поводу соблюдения, как вы сказали, своих обязательств в рамках международных договоров. И с удовлетворением констатируем, что и в рамках ЕврАзЭС и ОДКБ Кыргызстан не меняете своих позиций - это чрезвычайно важно, в том числе, и для стабильности самого Кыргызстана. Вы знаете, что в двустороннем плане Россия очень много делает для поддержания кыргызской экономики и социальной сферы страны. Это касается и фонда в сотни млн долларов, работы связанной с санитарно-эпидемиологическими службами, фито-санитарным контролем на границах и т.д и т.д. Мы рассчитываем и исходим из того, что будем продолжать совместную работу. Этого - положительных результатов - нельзя будет добиться, если не будет внутренней стабильности. Мы в высшей степени заинтересованы, чтобы выборы в представительный орган власти - президента Кыргызстана прошли на самом высоком уровне с соблюдении всех требований Конституции и законов. Будем всячески вас поддерживать на пути дальнейшей стабилизации и активной работы по всем вышеназванным направлениям. Желаем вам успехов", - сказал Путин.