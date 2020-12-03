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Адвокат Атамбаева предлагал Канату Сагынбаеву покинуть страну

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- Оксана Гут
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Адвокат предлагал Канату Сагынбаеву покинуть страну, но он отказался, чтобы доказать свою невиновность в суде. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил сам юрист Замир Жоошев.

Он, отметим, выступил за изменение меры пресечения Каната Сагынбаеву и Фариду Ниязову с заключения под стражу на домашний арест. Они оба обвиняются в организации массовых беспорядков по делу о событиях в Кой-Таше и в участии митинга 9 октября на площади Бишкека.

"Мы надеемся, что с приходом нового генпрокурора Курманкула Зулушева ситуация изменится. И вопросы по смягчению меры пресечения будут решены. Тем более, что я вижу по другим делам как стал использоваться домашний арест. Вот задержанного за взятку прокурора Аламудунского района отпустили под домашний арест. Почему нельзя и Каната Сагынбаева и Фарида Ниязова отпустить?", - спрашивает Замир Жоошев.

Юрист ответил на вопрос о том, есть ли риски, что его подзащитные сбегут из страны. Как это сделал, по неподтвержденным до сих пор данным, осужденный бывший премьер-министр Сапар Исаков.

"Конечно, можно предполагать, что все могут скрыться. Но для этого должны быть веские поводы. Так, может скрыться и Райым Матраимов, но к нему применили подписку о невыезде. Или прокурор Аламудунского района, но отпустили его под домашний арест. У Каната Сагынбаева нет намерений сбегать. Мы предлагали ему покинуть страну, пока он еще был свидетелем. Да, такие разговоры были. Но он отказался, сказал, что будет отстаивать невиновность в суде", - сказал адвокат.

Что касается Сапара Исакова, Замир Жоошев заверил, что ничего не знает о его местонахождении.


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URL: https://www.vb.kg/394754
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов, массовые беспорядки, митинг, суд, уголовная ответственность, Кыргызстан
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