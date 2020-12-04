$100 миллионов от ЕФСР "зависли" из-за политической неопределенности

Исполнительный директор Проектного блока Евразийского фонда стабилизации и развития Андрей Широков сегодня в ходе онлайн-брифинга в рамках Первого Евразийской конгресса в Москве рассказал журналистам о том, почему 100 миллионов долларов кредита, предназначенного для поддержки бюджета до сих пор не перечислены Кыргызстану.

- Проект мы готовили еще до начала пандемии. С правительством Кыргызстана в прошлом году вели консультации по поводу финансовой поддержки программы госуправления. Тогда никто не знал, что нас ждут такие события. Весной ситуация резко поменялась, наступил кризис и эта программа была отложена. Срочным образом вместе с другими госорганами и партнерами по развитию мы прорабатывали вопрос антикризисной поддержки бюджета, поскольку возникло много непредвиденных расходов, в том числе связанных с коронавирусной инфекцией, - сказал он.

По словам Широкова, были проведены расчеты по разрыву бюджета и платежного баланса, в результате чего, была сформирована сумма в 100 миллионов долларов из средств ЕФСР для поддержки Кыргызстана.

- Вопрос обсуждался в коллегиальных органах и проводились внутригосударственные процедуры. Соглашение было ратифицировано за несколько дней до выборов в Жогорку Кенеш. Последние политические события сместили график реализации проекта, неопределенность вызвала неустойчивость бюджета, в том числе вопросы по расходам, - рассказывает исполнительный директор фонда.

Как он отметил, позже правительство приступило к внесению поправок в бюджет и на данный момент завершаются консультации с кабмином по поводу финансовых разрывов, которые формируются к концу года.

Широков также заявил, что вопрос о необходимости предоставления КР финансовой поддержки будет решен в ближайшее время. Это решение примут акционеры фонда.