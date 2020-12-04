Талант Мамытов поздравил кыргызстанцев с Днем эпоса "Манас"

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов сегодня, 4 декабря, поздравил кыргызстанцев с Днем эпоса "Манас".

Ниже приводим текст поздравления:

"Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю вас с Днем эпоса "Манас", являющегося нашим национальным достоянием!

Уникальность народа заложена в его языке и культуре. На протяжении веков эпос "Манас" нес в себе язык и культуру кыргызского народа.

Эпос "Манас" как великое творение, отражающее сложный исторический путь народа, является кладезем народных ценностей, традиций, обычаев, культуры и образа жизни.

Мировое сообщество, признав непреходящую ценность эпоса "Манас", включило его в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Бережное отношение к эпосу "Манас" как к величайшему наследию, передававшемуся из поколения в поколение, ставшему фактором идентичности целого кыргызского народа, является обязанностью и долгом каждого гражданина нашей страны.

Эпос "Манас" как символ национального достоинства и единства, сохраняя через все исторические испытания дух народа, его веру в лучшее, стал духовным богатством и непревзойдённым наследием нашего народа.

Ровно 25 лет назад было торжественно отмечено 1000-летие эпоса "Манас", означавшее признание его значения для мировой духовной культуры. Об этом праздновании мечтали многие наши великие личности. Этот исторический день занял особое место в истории кыргызского народа.

4 декабря 2013 года эпос "Манас" был внесен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В дальнейшем этот день был установлен Днем эпоса "Манас".

Мы будем почитать и уважительно относиться к священному наследию, переданному нам сказителями-манасчи, выдающимися учеными и исследователями.

Дорогие соотечественники!

Сохранение, развитие и популяризация уникального духовного наследия кыргызского народа трилогии эпоса "Манас", передача его будущему поколению - это долг каждого из нас.

Бережное отношение к эпосу "Манас" придает значительный импульс развитию культуры Кыргызстана. Эпос "Манас" и наш народ неразделимы!"