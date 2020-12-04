Погода
$ 84.66 - 84.89
€ 101.12 - 102.37

Талант Мамытов поздравил кыргызстанцев с Днем эпоса "Манас"

41  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов сегодня, 4 декабря, поздравил кыргызстанцев с Днем эпоса "Манас".

Ниже приводим текст поздравления:

"Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю вас с Днем эпоса "Манас", являющегося нашим национальным достоянием!

Уникальность народа заложена в его языке и культуре. На протяжении веков эпос "Манас" нес в себе язык и культуру кыргызского народа.

Эпос "Манас" как великое творение, отражающее сложный исторический путь народа, является кладезем народных ценностей, традиций, обычаев, культуры и образа жизни.

Мировое сообщество, признав непреходящую ценность эпоса "Манас", включило его в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Бережное отношение к эпосу "Манас" как к величайшему наследию, передававшемуся из поколения в поколение, ставшему фактором идентичности целого кыргызского народа, является обязанностью и долгом каждого гражданина нашей страны.

Эпос "Манас" как символ национального достоинства и единства, сохраняя через все исторические испытания дух народа, его веру в лучшее, стал духовным богатством и непревзойдённым наследием нашего народа.

Ровно 25 лет назад было торжественно отмечено 1000-летие эпоса "Манас", означавшее признание его значения для мировой духовной культуры. Об этом праздновании мечтали многие наши великие личности. Этот исторический день занял особое место в истории кыргызского народа.

4 декабря 2013 года эпос "Манас" был внесен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В дальнейшем этот день был установлен Днем эпоса "Манас".

Мы будем почитать и уважительно относиться к священному наследию, переданному нам сказителями-манасчи, выдающимися учеными и исследователями.

Дорогие соотечественники!

Сохранение, развитие и популяризация уникального духовного наследия кыргызского народа трилогии эпоса "Манас", передача его будущему поколению - это долг каждого из нас.

Бережное отношение к эпосу "Манас" придает значительный импульс развитию культуры Кыргызстана. Эпос "Манас" и наш народ неразделимы!"


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394826
Теги:
Манас, праздник, Талант Мамытов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  