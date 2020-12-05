Международный День волонтеров. Супергерои наших дней

Сегодня, 5 декабря, в мире отмечается День добровольцев во имя экономического и социального развития, проще говоря – Международный день волонтеров.

Этот праздник отмечают уже более 30 лет, его предложила учредить ООН еще в 1985 году. Для Кыргызстана волонтерское движение является не новым. Однако лишь в этом году кыргызстанцы в полной мере осознали роль добровольных дружин, волонтерских штабов и объединений в помощи другим людям.

Трудный 2020 год выявил не только проблемы в государственной системе, которая порой не справлялась с задачами в здравоохранении, соцзащите и безопасности, но и в полной мере показал доброту и самоотверженность кыргызстанцев.

Люди оказались способны не только бескорыстно помогать друг другу, но и продемонстрировали отличные организаторские способности. Студенты, бизнесмены, вынужденные закрыть свои предприятия из-за карантина, врачи, инженеры и артисты организовывали штабы и мобильные бригады, систематизировали запросы от людей и медиков, заказывали оборудование и лекарства из-за границы и распределяли закупленную помощь. Впечатляющая цепочка доброты не прекращала работать несколько месяцев подряд. Волонтеры частично взвалили на себя роль государства, и обеспечивали медиков средствами защиты и оборудованием, а население едой и медикаментами.

В марте и апреле, когда все кыргызстанцы сидели дома из-за опасности распространения коронавируса и не могли работать, на помощь пришли волонтеры. Они развозили пакеты с продуктами. Добровольцы ежедневно кормили медиков, милиционеров и военных горячими обедами.

Несколькими месяцами позже, когда болезнь захватила республику, и ежедневное число смертей исчислялось десятками и даже сотнями, волонтеры вновь пришли на помощь. Они покупали кислородные концентраторы и выезжали к пациентам, которых система здравоохранения не успевала принимать. Они заказывали лекарства, на которые возникал дефицит, и отвозили их тем, кому они были жизненно необходимы. Добровольцы обеспечивали больницы СИЗами, лекарствами, кислородом и питанием.

Волонтеры работали буквально на износ – спали по несколько часов в день, носили в летний зной СИЗы, отказывали себе в еде и воде, чтобы успеть помочь большему числу людей. Такое самопожертвование даже закончилось трагедией. Медсестра-доброволец 19-летняя Адинай Мурзабекова вечером 13 июля после смены в красной зоне почувствовала недомогание. Вскоре коллеги поняли, что девушке нужна реанимационная помощь, которой не оказалось. Адинай умерла на рабочем месте. Она посмертно награждена медалью "Эрдик".

А в октябре, после захвата Белого дома и уличных столкновений граждан и милиции, волонтерам понадобилось всего несколько часов, чтобы мобилизоваться и вновь встать на защиту города от мародёрства и насилия.

Сегодня во всем мире поздравляют тех, кто бескорыстно выполняет работу и помогает людям и животным. Редакция VB.KG присоединяется к этим поздравлениям и благодарит волонтеров за неравнодушие и силу духа.