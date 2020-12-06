Граждане требуют наказать чиновников, проваливших подготовку к пандемии

Общественное объединение граждан КР, потерявших близких во время пандемии, готовит заявление в прокуратуру. Об этом сообщили активисты движения в социальных сетях.

Они выступают с требованием принять меры в отношении должностных лиц, ответственных за подготовку страны к пандемии COVID-19. В настоящее время проводится сбор подписей для подачи заявления в прокуратуру.

- Мы не против врачей, и наше мнение, что врачи сделали все, что было в их силах и в тех условиях, в которые их поставили. Но мы считаем, что чиновники, которые отвечали за подготовку к пандемии, должны понести ответственность. Не были закуплены вовремя лекарственные средства, медицинское оборудование (рентген, ИВЛ, КТ, кислородные аппараты и тд), врачам вовремя не предоставили средства защиты, не были подготовлены лаборатории (а ведь согласно протоколу лечения, все лечение основывалось на 12 анализах, а лаборатории в регионах максимум могут сделать 3-4 анализа).

Мы элементарно до сих пор не получили отчёт, куда делись финансовые средства, выделенные на борьбу с ковид, и куда и как была распределена гуманитарная помощь. И также стоит вопрос, почему не было контроля цен на лекарства! - написала одна из участниц Айдай Турсунбекова.

Сейчас сбор подписей идет в Бишкеке и Оше.