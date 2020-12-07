Что же такое светскость, и чем грозит стране потеря этого принципа?

Сегодня всем кыргызстанцам необходимо разобраться, что же такое светскость, и понять, чем грозит стране и обществу потеря этого принципа. Если для широкой общественности заявления о необходимости изъятия из Конституции принципа светскости прозвучали как гром среди ясного неба, то для экспертов в области религии - былы вполне ожидаемы.

Реакция в интернет– сообществе

Сразу после такого заявления эмоции в Интернете зашкаливали: люди испугались, что вот так вдруг они могут оказаться совсем в другой стране, с иной формой правления. "Не знаешь, от чего отбиваться: коронавирус, кризис, переворот, и вдруг глава государственного ведомства, отвечающего в стране за соблюдение законности в области религиозной политики, делает заявление о необходимости изъятия нормы светскости из Конституции! Это продуманные шаги или пробный шар? И что будет теперь? Халифат? Это у нас, в продвинутом свободном Кыргызстане? Доигрались... А как же наша свобода, государство? Неужели превратимся в Пакистан? И понятное в этой ситуации: неужели бежать?".

Только поначалу в Интернете открыто "рубились" противники и защитники светскости, чуть позже дискуссии поутихли. Агрессивность и безапеляционность "верующих" и неверующих испугала даже журналистов. Но именно эти споры в Интернете позволили людям многое понять: что те самые "98 процентов верующих", на которых ссылаются сторонники отмены светскости, не так уж однородны. И они в том числе не готовы стройными рядами отказываться от нынешних прав. В стране благодаря, кстати, существованию светскости мы можем услышать весь спектр мнений.

Есть те, кто выступает за признание одной религии - ислама, аргументируя тем, что в стране подавляющая часть населения кыргызы, а значит, и основной религией должен считаться ислам. Есть и те, кто против светскости вообще. Есть те, кто говорит о неточности перевода самого слова "светскость" на кыргызский язык, что порождает недопонимание и потерю смысла. А есть и те, кто готов отстаивать свое право жить в светском государстве.

А 5–6 октября на площади были люди , которые кричали "Аллах Акбар" и рассуждали о справедливом исламском государстве. Об этом на одной из онлайн–встреч журналисты вспомнили сразу после призыва к сносу светскости из Конституции. "В нестабильном государстве со слабой властью любой переворот, волнения могут привести к приходу к власти сторонников исламской формы правления", - об этом тоже много лет говорят политологи.

Увы, аргументы сторонников отмены светскости подтверждаются реальностью: в стране коррупция, социальное неравенство, верхи не слышат низов, не понимают настроений в обществе. Беда в том, что эксперты считают, даже "если сейчас удастся "отбить" светскость, то и в дальнейшем своих попыток инициаторы этого движения не прекратят". Понимают ли это те, кто у власти, сами граждане?

Путь в никуда?

Мы попросили религиоведа Галину Колодзинскую дать разъяснения по ситуации:

- Сегодня очень важно разобраться в понятиях: "секулярность" и "светскость". И понять, в чем угроза отказа от светскости для общества и государственности.

Светскость и секулярность (по сути, одно и то же) несут в себе принцип отделения церкви от государства и государства от церкви. Если государство перестанет быть светским, то системы здравоохранения, образования, правоохранения переходят под контроль религиозных структур. Уже сейчас у нас в Баткенской области проходят шариатские суды. А представьте, что в государстве будут существовать две и более судебные системы: каждая права по–своему.

А чем грозит отказ от принципа светскости? Во–первых: государственная власть будет ослаблена, децентрализована. И во– вторых: общество начнет дробиться и поляризоваться, возникнут конфликты, и не только между различными конфессиями, но и внутри ислама. При этом религиозные лидеры попытаются перевести свой социальный капитал в политическую жизнь. И если запрещающего принципа светскости больше не будет, они могут спокойно этим заниматься, используя религию для прикрытия своих политических целей.

Светскость или секулярность это идеология - она может быть крайней (как во Франции лаицизм), либеральной (как в США) и проявляться в более мягком подходе к ношению религиозной атрибутики. При лаицизме, как во Франции, - ношение, например, паранджи будет восприниматься как агрессивное привнесение своих религиозных убеждений в публичное пространство и будет ограничиваться. А в США это будет считаться выражением права на свободу вероисповедания. И в целом это означает: оба государства светские, но с различной интерпретацией - этого.

Секуляризация - это процесс, когда религия и религиозные институты теряют свое влияние на какие–либо политические, экономические процессы. Обратный процесс: десекуляризация, когда религия, наоборот, начинает приобретать все большее значение в обществе, забирать часть функций себе в области образования, права, экономики, подрывать вертикаль власти и ее органов.

Десекуляризация - это то, что происходит у нас сейчас в стране. И если принцип светскости будет изъят из текста Конституции - религия начнет контролировать часть государственных функций, и это не что иное, как подрыв государственности. Как в случае с Пакистаном. Отказ от светскости - это путь в никуда. Религиознее и духовнее наше общество не станет, а только ослабеет государство. Отдельные религиозные лидеры начнут приобретать большое влияние и попытаются использовать это, внедряясь в политическую жизнь страны. Это приведет к конфликтам на почве различия в религиозных убеждениях, которые, как правило, основываются на личных интересах.

Двигают пианино медленно

Некоторые эксперты считают, что исламизация в КР де–факто уже произошла. И сейчас есть группа, которая продвигает свои идеи, чтобы попасть во власть и превратить Кыргызстан в исламское государство с религиоными законами, чтобы навязать обществу свои порядки. Властные структуры должны понимать, что если сейчас они откажутся от принципа светскости, то практически спилят сук, на котором сидят.

В Интернете можно отследить, что заявления о создании такого государства в КР, об отмене светскости, формирование национального государства на основе ислама можно обнаружить начиная с 2005 года. И кто сказал, что это не происходит в реальности, и кто может исключить, что и сами сторонники этого пути развития не находятся сейчас во всех эшелонах власти? Они, как говорят, "двигают пианино медленно, но верно". Знают, куда его поставить. Делаем выводы: сегодня существует угроза политизации религии и религиозации политики. Необходимо признать, что для нашего общества вопрос светскости сегодня является вопросом о дальнейшем пути развития страны. И указать данное направление мы должны четко, ясно, не допуская разночтений и многозначности.

На международной конференции "Ислам в современном светском государстве: опыт межконфессионального сотрудничества", которая состоялась в Бишкеке, было озвучено заявление от имени исполняющего обязанности президента страны, торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова. Он подтвердил, что наше государство выступает за светскость.

"Сегодня независимая Кыргызская Республика - светское государство. Никакая религия не признается государственной или обязательной. Свобода вероисповедания гарантируется Конституцией. Каждый гражданин имеет право исповедовать или не исповедовать любую религию. Кыргызстан - многоконфессиональная страна".

Глава программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, посол Пьер фон Аркс, в своем выступлении поддержал стремление Кыргызстана не уклоняться от заданных ранее принципов справедливости. Он гордится тем, что стал свидетелем выстраивания в Кыргызстане межконфессионального диалога и создания межконфессионального совета, который стал важным фактором в отношениях между государством, населением и религиозными общинами.

Руководитель ПРООН в КР также поддержал волю народа Кыргызстана в создании межконфессионального, межнационального, межэтнического мира.

Только так защитить свою веру

Надо отметить, что защитники светскости сделали все, чтобы на этот раз ее отстоять. Пока в конституционном собрании обсуждали новый проект, представители общественности, СМИ, медиа, МТУ, различных конфессий были приглашены госкомиссией по делам религии на запланированное заранее общественное обсуждение проекта "Концепции религиозной политики Кыргызской Республики на 2020–2026 годы". Проект разрабатывался как продолжение государственной политики 2014–2020 годов. И в новом варианте были учтены многие моменты, которые обсуждались в обществе с представителями всех конфессий, существующих в нашей стране. Член рабочей группы по подготовке концепции Закир Чотоев рассказал о новом проекте:

В новой концепции Кыргызстан:

Правовое государство. Только в нем возможно реализовать, защищать права и свободы человека, в том числе права на вероисповедание.

Демократическое государство, когда религиозные организации активно принимают участие в разработке государственной политики в сфере религии. Это взаимное сотрудничество. Было время, когда к обсуждению не подпускались сами верующие. В новой концепции такой процесс предусматривается.

Светское государство, которое не надо путать с атеистическим. В светском государстве никакая религия не главенствует, все равны перед законом. Государство относится ко всем религиям одинаково. Очень важно понимать, что, когда политики используют религию в своих целях, они деформируют саму суть и сущность религии, политизируют ее. Политизация религии недопустима. Светскость защищает религию как от политизации, так и от давления каких–либо течений извне.

И еще Кыргызстан, конечно, социальное государство - в этом направлении мы видим возможности сотрудничества государства и религии.

В новой концепции впервые внесен пункт о соблюдении наилучших прав детей! В предыдущей концепции об этом говорилось мало. О чем речь? Родители и опекуны отвечают за духовное воспитание своих детей. Обеспечивать правовую защищенность ребенка. Они не вправе вовлекать их в тоталитарные секты, применять насилие. Обязаны обеспечить доступ детей к образованию, здравоохранению. Когда они повзрослеют, у них должна быть возможность права выбора.

как в других странах

Конституция Республики Турция, ст. 1: "Республика Турция - демократическое, светское и социальное государство..."

Конституция Республики Казахстан, ст. 1: "Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством...".

Конституция Азербайджанской Республики, ст. 7: "Азербайджанское государство - демократическая, правовая, светская, унитарная республика".

В каждой из этих стран нашли возможность перевести значение слово "ветское государство".