Кыргызстан активизирует участие в евразийской интеграции

Перспективы интеграции в рамках ЕАЭС и участия ней Кыргызстана обсуждены в ходе состоявшейся сегодня, 7 декабря, встречи торага Жогорку Кенеша, и. о. президента Кыргызской Республики Таланта Мамытова с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем. Встреча прошла в штаб-квартире ЕЭК в Москве, в ходе рабочего визита Таланта Мамытова в Россию.

Как рассказали в ЕЭК, стороны обсудили вопросы повестки дня предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета, планируемого на 11 декабря, а также развития евразийской интеграции в целом.

Михаил Мясникович отметил, что несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире, ЕАЭС демонстрирует позитивные результаты в реальном секторе экономики. "В меньшей степени негативные явления коснулись обрабатывающей промышленности, сельское хозяйство продемонстрировало прирост в целом по ЕАЭС на 2,5 процента в январе-октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом Кыргызстан показал прирост в сельском хозяйстве почти на один процент", – подчеркнул глава Коллегии ЕЭК.

Состоялся конструктивный обмен мнениями по актуальным отраслевым вопросам. И были рассмотрены вопросы законодательного обеспечения евразийской интеграции, развития механизмов межпарламентского взаимодействия в Союзе, в том числе посредством использования площадки Межпарламентской ассамблеи государств СНГ. Михаил Мясникович заявил об открытости ЕЭК для рассмотрения предложений и инициатив, направленных на укрепление интеграции в ЕАЭС. И поблагодарил Таланта Мамытова, парламентариев Кыргызстана за большое внимание к вопросам евразийской повестки.

В свою очередь торага Жогорку Кенеша, и. о. президента КР Талант Мамытов подчеркнул готовность кыргызской стороны оказывать содействие в расширении внешних торгово-экономических связей Союза.