В Исполкоме СНГ высоко оценили вклад Кыргызстана в деятельность Содружества

Актуальные вопросы сотрудничества в рамках СНГ были обсуждены в ходе состоявшейся 8 декабря в Москве встречи исполняющего обязанности президента Кыргызской Республики, торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова с председателем Исполнительного комитета СНГ Сергеем Лебедевым. Речь также шла об участии международных наблюдателей от СНГ за ходом подготовки и проведением выборов президента КР, назначенных на 10 января 2021 года.

Как рассказали в Исполкоме СНГ, Сергей Лебедев проинформировал Таланта Мамытова о ситуации в Содружестве и ближайших мероприятиях – заседаниях Экономического совета, Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые состоятся 9, 10 и 18 декабря 2020 года соответственно.

Сергей Лебедев подчеркнул, что в Исполнительном комитете СНГ высоко оценивается весомый вклад Кыргызской Республики в деятельность отраслевых структур, широкое участие в реализации принятых в рамках СНГ документов, в общезначимых для Содружества мероприятиях. И выразил надежду на дальнейшее развитие отношений дружбы и сотрудничества между Кыргызстаном и другими государствами – участниками СНГ.

Талант Мамытов подчеркнул твердую приверженность кыргызской стороны развитию и расширению всестороннего сотрудничества в рамках Содружества. "В рамках СНГ созданы необходимые условия для многостороннего взаимодействия государств-участников практически во всех областях взаимодействия, накоплен огромный интеграционный опыт, общими усилиями развита договорно-правовая база для расширения и углубления международных связей. Сложившаяся практика отношений между странами СНГ свидетельствует о наличии нереализованного потенциала между участниками Содружества. В этом контексте роль Исполкома СНГ как постоянно действующего исполнительного, административного и координирующего органа весьма важна", - заявил Талант Мамытов.

Он также подтвердил готовность Кыргызстана принимать участие в работе предстоящих заседаний Совета министров иностранных дел СНГ и Совета глав государств СНГ на соответствующем уровне".