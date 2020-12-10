Академик Айдаралиев: Кыргызстан должен возглавить Коалицию горных стран

Согласно специальному решению ООН ежегодно во всем мире 11 декабря отмечается Международный день гор. По случаю этой даты председатель попечительского совета академического консорциума "Международный университет Кыргызстана", чрезвычайный и полномочный посол КР, академик НАН КР Асылбек Айдаралиев выступил с призывом, чтобы новое руководство страны активизировало усилия по устойчивому горному развитию, дабы Кыргызстан смог возглавить международную коалицию горных государств. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился сам ученый.

По его словам, горные страны, лидером которых в 2002 году был Кыргызстан, надеются, что наша республика вновь возглавит Горную коалицию с целью наладить обмен внешнего долга на устойчивое развитие, привлечь инвестиции, повысить благосостояние населения горных районов.

Академик убежден, что необходимо еще раз вернуться к сложным социально-экономическим проблемам изолированных горных стран в русле концептуального, глобального подхода, и конкретного практического решения проблем с учетом новых глобальных угроз.

В этой связи он предлагает лидерам горных стран во главе с Кыргызстаном обсудить следующие проблемы:

- продовольственный кризис в горных странах;

- климатический кризис (экологические проблемы горных территорий и водно-энергетические проблемы горных стран);

- кризис развития;

- обмен внешнего долга на устойчивое развитие.

К слову, в 2009 году Кыргызстан уже выступал с инициативой о создании "Ассоциации малых горных стран с ледниками". Существует целый ряд малых государств, в которых горные ледники играют важную роль, это Непал, Бутан, Чили, Перу, Новая Зеландия, Норвегия, Исландия, Швейцария, Австрия. В регионе Центральной Азии к таким странам относятся Кыргызстан и Таджикистан.