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Академик Айдаралиев: Кыргызстан должен возглавить Коалицию горных стран

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- Александр Тузов
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Согласно специальному решению ООН ежегодно во всем мире 11 декабря отмечается Международный день гор. По случаю этой даты председатель попечительского совета академического консорциума "Международный университет Кыргызстана", чрезвычайный и полномочный посол КР, академик НАН КР Асылбек Айдаралиев выступил с призывом, чтобы новое руководство страны активизировало усилия по устойчивому горному развитию, дабы Кыргызстан смог возглавить международную коалицию горных государств. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился сам ученый.

По его словам, горные страны, лидером которых в 2002 году был Кыргызстан, надеются, что наша республика вновь возглавит Горную коалицию с целью наладить обмен внешнего долга на устойчивое развитие, привлечь инвестиции, повысить благосостояние населения горных районов.

Академик убежден, что необходимо еще раз вернуться к сложным социально-экономическим проблемам изолированных горных стран в русле концептуального, глобального подхода, и конкретного практического решения проблем с учетом новых глобальных угроз.

В этой связи он предлагает лидерам горных стран во главе с Кыргызстаном обсудить следующие проблемы:

- продовольственный кризис в горных странах;

- климатический кризис (экологические проблемы горных территорий и водно-энергетические проблемы горных стран);

- кризис развития;

- обмен внешнего долга на устойчивое развитие.

К слову, в 2009 году Кыргызстан уже выступал с инициативой о создании "Ассоциации малых горных стран с ледниками". Существует целый ряд малых государств, в которых горные ледники играют важную роль, это Непал, Бутан, Чили, Перу, Новая Зеландия, Норвегия, Исландия, Швейцария, Австрия. В регионе Центральной Азии к таким странам относятся Кыргызстан и Таджикистан.


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URL: https://www.vb.kg/394989
Теги:
Австрия, вуз, долг, инвестиции, коалиция, Норвегия, продовольствие, Таджикистан, Центральная Азия, Швейцария, экология, энергетика, Новая Зеландия, Непал, Перу, Чили, Кыргызстан, Исландия, ООН
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