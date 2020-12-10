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Мамытов поздравил кыргызстанцев с Международным днем защиты прав человека

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- Бакыт Басарбек
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Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов сегодня, 10 декабря, поздравил кыргызстанцев с Международным днем защиты прав человека.

Ниже приводим текст поздравления:

"Уважаемые кыргызстанцы!

Сегодня Кыргызская Республика вместе с международным сообществом отмечает 72-ю годовщину Международного дня прав человека. Я искренне поздравляю вас с этим праздником.

Права человека - это основные права и свободы, которые принадлежат каждому человеку от рождения. Они основаны на общих ценностях, таких как достоинство, справедливость, равенство, уважение и независимость, которые определены и охраняются законом.

Со дня обретения независимости Кыргызская Республика встала на путь построения правового государства, определив в Конституции высшую ценность человека, его права и свободы. Задача Кыргызской Республики, как и любого государства, - превыше всего ставить интересы граждан. Необходимо сделать так, чтобы принципы справедливости и соблюдения положений закона стали нормой жизни, чтобы каждый житель нашей страны чувствовал себя защищенным.

События, произошедшие 5–6 октября 2020 года, в стране еще раз доказали, что народ Кыргызстана стоит на страже справедливости и законности, и что защита прав человека находится в интересах всех и каждого. Уважение прав человека содействует благополучию каждого кыргызстанца, способствует стабильности и гармонии внутри общества.

На пути к благополучию и процветанию нашего государства, Кыргызская Республика и впредь будет прилагать все усилия и принимать все необходимые меры для защиты прав и свобод человека.

Позвольте еще раз поздравить вас, дорогие соотечественники, с Международным днем прав человека! Желаю Вам и вашим близким мира, здоровья, благополучия!"


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URL: https://www.vb.kg/395004
Теги:
права человека, Кыргызстан, Талант Мамытов
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