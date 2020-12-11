Академик Айдаралиев предлагает Таланту Мамытову запустить спутник

Основатель и один из нынешних руководителей Международного университета Кыргызстана Асылбек Айдаралиев через VB.KG обращается к исполняющему обязанности президента, торага Жогорку Кенеша Таланту Мамытову и к исполняющему обязанности премьер-министра, первому вице-премьер-министру Артему Новикову:

- Еще два десятилетия назад в период подготовки к Международному году гор удалось закрепить за Кыргызстаном "две точки стояния" в космосе. Это удалось сделать благодаря другу Кыргызстана, бывшему директору Института космических исследований Академии наук СССР академику РАН Роальду Сагдееву. Был разработан проект "Silk-Sat – Кыргызстан" с возможностью запуска кыргызского телекоммуникационного спутника, при этом в качестве взноса республика могла предложить "точку стояния". По проведенным расчетам доход после запуска спутника может быть до 100 миллионов долларов в год, - подчеркивает академик .

По словам Айдаралиева, этот проект по разным надуманным причинам не был осуществлен администрациями президентов Акаева, Бакиева, Отунбаевой, Атамбаева и Жээнбекова. Между тем в Казахстане аналогичный проект (спутник был выведен на орбиту Земли российской ракетой-носителем) полностью окупился и приносит огромный доход.

У Айдаралиева есть подозрения, что в Кыргызстане этот проект, возможно, торпедировали отдельные богатейшие операторы мобильной связи и интернет-провайдеры. Дело в том, что современные телекоммуникационные услуги в Кыргызстане после запуска собственного спутника должны подешеветь в несколько раз.

По оценкам ученого, зона уверенного приема с кыргызского геостационарного спутника охватит не только всю территорию Кыргызстана, но и территории соседних государств. Это сулит Кыргызстану дополнительные доходы за счет продажи сигнала со спутника нашим странам-соседям.

Академик Айдаралиев также подчеркивает, что считает своим долгом обратиться к нынешним молодым руководителям Кыргызстана, как свободным от любых негативных влияний в спутниковом вопросе.