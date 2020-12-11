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"Выбивал" деньги на финансирование партии. Задержан Бакир Таиров

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- Оксана Гут
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По факту незаконного получения денежных средств задержан бывший глава ГСБЭП Бакир Таиров, сообщает пресс-служба АКС ГКНБ КР.

Антикоррупционной Службой ГКНБ Кыргызской Республики был установлен факт незаконного получения денежных средств в особо крупном размере со стороны экс-председателя ГСБЭП при правительстве Кыргызской Республики у руководителя одного из государственных органов.

"В рамках досудебного производства установлено, что в преддверии выборов в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики в октябре 2020 года экс- председатель ГСБЭП при правительстве Кыргызской Республики Т.Б.Б. под предлогом необходимости финансирования одной из политической партии вынудил одного из руководителей государственного органа Кыргызской Республики передать ему крупную сумму денежных средств", - информируют в ведомстве.

10 декабря на основании ст.98 УПК Кыргызской Республики Т.Б.Б. был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики.

В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся соответствующие мероприятия по документированию аналогичных фактов получения денежных средств со стороны Т.Б.Б., в том числе с объектов предпринимательства.


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URL: https://www.vb.kg/395035
Теги:
выборы, ГСБЭП, АКС ГКНБ, Кыргызстан, деньги, ГКНБ, СИЗО
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