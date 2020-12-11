Сыймык Жапыкеев встретился с бизнес-омбудсменом Робином Орд-Смитом

Председатель ГСБЭП Сыймык Жапыкеев провел встречу с бизнес-омбудсменом господином Робином Орд-Смитом. Об этом сообщает пресс-служба Финансовой полиции.

На встрече с приветственным словом выступил председатель ГСБЭП Сымык Жапыкеев, который поблагодарил представителей Института бизнес-омбудсмена за визит и отметил, что приоритетным направлением Финансовой полиции является непосредственная защита экономической безопасности государства, защита добросовестных предпринимателей от неправомерного вмешательства и создание максимально благоприятных условий для видения бизнеса и притока инвестиций в страну.

"Добросовестные (чистые) предприниматели являются ключевыми союзниками ГСБЭП в вопросах неправомерного вмешательства государственных органов в законную деятельность бизнеса. Они выступают в роли информаторов, указывающих на нечистую конкуренцию, злостных неплательщиков налогов, нечистых на руку государственных служащих и, конечно же, на крупные коррупционные схемы", - отмечают в ведомстве.

В свою очередь бизнес-омбудсмен г-н Робин Орд-Смит поблагодарил руководство ГСБЭП за организацию данной встречи и отметил, что Финансовая полиция должна быть близким партнёром субъектов предпринимательства, защитником от произвола проверяющих.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы интересов бизнеса и предпринимателей и договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве

в защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательства.