Атамбаеву тушу коня привез соратник Текебаева?

Один из депутатов Жогорку Кенеша, поддержавший в свое время снятие неприкосновенности с Алмазбека Атамбаева, принес ему в колонию № 47 тушу конины в знак поддержки. Об этом в разговоре с Vesti.kg сообщила парламентарий Ирина Карамушкина, навестившая ранее бывшего президента.

Однако она не стала называть имя политика. По словам народной избранницы, Атамбаев отказался от презента, заявив, что этот депутат слишком поздно решил поддержать его.

- Недавно один из депутатов, человек, который пытался бороться за кресло президента, принес тушу конины для Алмазбека Атамбаева в колонию №47,- рассказывает Карамушкина. - Когда он узнал, от кого это угощение, то отказался принимать мясо, попросив раздать его другим заключенным. Дело в том, что этот депутат голосовал за то, чтобы лишить Атамбаева неприкосновенности. Он слишком поздно решил поддержать его, - сказала народная избранница.

Отметим, только три депутата нынешнего созыва ЖК подали документы для участия на выборах президента КР: Канат Исаев от фракции "Кыргызстан", Каныбек Иманалиев и Садык Шер-Нияз от фракции "Ата Мекен", из которых первых двое остались кандидатами в президенты, а третий сошел с дистанции в пользу Садыра Жапарова. Правда, Шер-Нияз с недавнего времени уже не является депутатом, так как сдал свой мандат, дабы освободить кресло Омурбеку Текебаеву.