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Куда делась туша коня? Заключенные до сих пор не получили мясо от Атамбаева

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- Бакыт Басарбек
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Заключенные колонии № 47 так и не получили в качестве угощения мясо конины, которое бывший президент Алмазбек Атамбаев, якобы, попросил им раздать. Об этом редакции VB.KG сообщил источник в ИК.

По его словам, либо сам Атамбаев ввел в заблуждение, либо депутат, подаривший тушу конины, отказался выполнять его просьбу.

- Вы написали, что Атамбаев попросил раздать это мясо заключенным, но никто из нас так и не видел это мясо. Поэтому неизвестно, куда делась туша конины, - сказал источник.

Напомним, ранее депутат Ирина Карамушкина сообщила СМИ, что один из депутатов, который пытался бороться за кресло президента, принес тушу конины для Алмазбека Атамбаева в колонию №47. Когда же бывший президент узнал, от кого это угощение, то отказался принимать мясо, попросив раздать его другим заключенным.

"Дело в том, что этот депутат голосовал за то, чтобы лишить Атамбаева неприкосновенности. Он слишком поздно решил поддержать его", - сказала народная избранница.

Только три депутата нынешнего созыва ЖК подали документы для участия на выборах президента КР: Канат Исаев от фракции "Кыргызстан", Каныбек Иманалиев и Садык Шер-Нияз от фракции "Ата Мекен", из которых первых двое остались кандидатами в президенты, а третий сошел с дистанции в пользу Садыра Жапарова. Правда, Шер-Нияз с недавнего времени уже не является депутатом, так как сдал свой мандат, дабы освободить кресло Омурбеку Текебаеву.


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URL: https://www.vb.kg/395172
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Садык Шер-Нияз, заключенные, колонии, мясо, Кыргызстан
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