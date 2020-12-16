Иран осудил санкции США против Анкары

Мы должны быть очень осторожными и деликатными в отношении Турции. Турция - это ворота в мир для нас. Такую реакцию озвучил на введение санкций США в отношении Анкары министр торговли и промышленности Ирана, передает "Голос Турции".

Он отметил, что Иран продает продукцию миру через Турцию.

- С экономической точки зрения наша связь с миром осуществляется через турецкий канал,- подчеркнул он.

Официальный представитель президентского совета иранского парламента Мухаммед Хусейн Ферхенги раскритиковал депутатов, чрезмерно отреагировавших на речь Эрдогана в Баку. Мухаммед Хусейн заявил, что очень удивлён высказываниям некоторых депутатов: "На трибуне парламента использовались очень странные фразы, и мы были удивлены ими.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф: "Решительно осуждаем санкции США в отношении Анкары, поддерживаем народ и власти Турции"