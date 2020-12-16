В Бишкеке прошел Межконфессиональный совет

Сегодня,16 декабря 2020 г. в г. Бишкек Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики провела расширенное заседание Межконфессионального совета с участием гражданского общества и рабочей группы International Alert по актуальным вопросам религиозной сферы.

Целью мероприятия являлось обсуждение актуальных вопросов в религиозной сфере, сохранение стабильности в обществе, укрепление государственного и межконфессионального согласия, а также повышение грамотности религиозных лидеров и гражданского общества в процессе построения платформы для межконфессионального диалога. Мероприятие посетили представители религиозных общин и экспертного сообщества.

Данное мероприятие прошло в рамках реализации "Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2014-2020 годы" по выработке подходов по укреплению межконфессионального диалога, принципов уважения к различным воззрениям и убеждениям, правам и свободам человека, толерантности и веротерпимости, предотвращения радикализма и экстремизма. Расширенное заседание проходит при технической поддержке международной организации "International Alert" в Кыргызстане.

По итогам мероприятия будет составлено обращение и рекомендации в Конституционное совещание.