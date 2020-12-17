На пост вице-спикера Жогорку Кенеша претендует Гулкан Молдобекова

На место вице-спикера Жогорку Кенеша от СДПК претендует Гулкан Молдобекова. Информацию подтвердил депутат Дастан Бекешев. Он уверен, что решение уже принято.

Отметим, сегодня стало известно, что социал-демократы собирают подписи за отставку Аиды Касымалиевой с поста вице-спикера парламента. Причина такой инициативы пока официально не озвучена.

Бекешев же считает, что как таковой причины нет.

"Гулкан Молдобекова лояльна к власти. Знаете, на госслужбе надо быть лояльным", - отметил он.

Молдобекова Гулкан Сакиновна является председателем комитета ЖК по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

Биография

родилась 16 апреля 1964 года в селе Кара-Ой Таласского района Таласской области.

Образование высшее. В 1986 – году успешно окончила Кыргызский национальный университет, и начала трудовую деятельность с должности инженера – программиста в высших учебных заведениях.

В 1988-1992 гг. - в кафедре методики Кыргызского национального университета работала инженером, далее инженером – техником в кафедре математики.

С 1992 по 2001 гг.- работала преподавателем по физике и информатике в педагогическом институте им. И. Арабаева.

С 2010 года - член политического совета СДПК.

В 2015 году избрана депутатом ЖК КР от политической партии СДПК.

Замужем, мать троих детей.

Имя Гулкан Молдобековой часто фигурирует в скандалах, связанных с Федерацией профсоюзов КР. Она является женой, отстраненного от должности, председателя ФПК Мирбека Асанакунова. По данным СМИ, родного брата Молдобековой подозревали в коррупции, а сына в махинациях с автомашинами.