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Сокращение поступлений трудовых мигрантов ударит по финансовой части вузов

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- Виктория Гунгер
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С серьезными трудностями в текущем году столкнулась система образования КР. Онлайн-обучение, на которое мы были вынуждены перейти, обнажило многие проблемы. Об этом на онлайн-конференции: "2020 год в цифрах и фактах: Основные общественно-политические итоги уходящего года" сообщила директор колледжа Бишкекского государственного университета им. К. Карасаева Дамира Конокбаева.

По ее словам, это и разный уровень проникновения интернета, неравенство в доступе к информационным технологиям и мобильной связи.

- Образовательные учреждения спешно устанавливали необходимое оборудование и подключали его к сети, однако единой стратегии в этом вопросе не оказалось. Эта ситуация осложнилась тем, что образование в режиме "онлайн" у нас пока не позволяет оценивать знания учащихся в полной мере и не учитывает их способности, - отметила Конокбаева.

Пандемия приостановила трудовую миграцию, что также отразилось на системе образования.

- Большинство популярных специальностей в нашей стране – на контрактной основе. Львиную долю оплачивали родители или родственники студентов, работающие за рубежом. Сокращение поступлений трудовых мигрантов, скорее всего, сильно "ударит" по финансовой части университетов, - считает Конокбаева.

По ее мнению, проблема онлайн-обучения будет актуальна не только в 2021 году, но и в ближайшие годы.

- Ученые прогнозируют новые виды вирусов, борьба с коронавирусом еще не завершилась. Дистанцирование может стать единственно приемлемым вариантом. Процесс образования должен быть непрерывным, поэтому нужно рассматривать альтернативные решения. Необходимо уделять внимание образовательным платформам, - добавила Дамира Конокбаева.

Напомним, организатором международной онлайн-конференции выступил Фонд "Евразийцы – новая волна".


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URL: https://www.vb.kg/395309
Теги:
вуз, образование, Россия, трудовая миграция, эпидемия, Кыргызстан, деньги
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