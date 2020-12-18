20-летнему Абдумалику Нурмамат уулу из Кара-Балты срочно нужна помощь. Врачи поставили ему диагноз - саркома. 9 декабря ему ампутировали ногу. Сейчас парень находится в Бишкекской городской клинической больнице №4. Для дальнейшего лечения Абдумалику необходима крупная сумма денег, которой у его семьи нет.

"Абдумалик мой старший сын, кроме него у меня две маленькие дочери. До болезни сын работал, помогал нам. А теперь помощь нужна ему. Мы уже не смогли спасти его ногу, оказывается болезнь появилась еще 5 месяцев назад, мы не знали. Теперь время идет на дни. Для лечения его необходимо везти в Турцию, само лечение может стоить примерно 30 тысяч долларов. У нас таких денег нет. Просим помощи у всех неравнодушных. Помогите спасти сына", - обратилась с просьбой в разговоре с VB.KG мама Абдумалика.

На днях, с ее слов, должны прийти анализы парня с Москвы. После станет известно, какая клиника возьмется за лечение и точная его стоимость.

Ранее на зов о помощи откликнулась экс-вице-премьер-министр Аида Исмаилова. На своей странице в соцсетях она разместила пост о сборе денежных средств для молодого парня.

"На днях посетила Нурмамат уулу Абдумалика, молодого, с проникновенными глазами человека... У Абдумалика выявили очень опасную болезнь - саркома, ампутировали ногу, нога очень сильно кровоточила. Сейчас Абдумалик весит всего 42 кг, но он, также, как и родные не отчаялись, а в надежде на лучший исход... Ему нужно полное обследование в онкологическом центре. Родные в надежде, что Абдумалика получится вывезти в Турцию... Очень просят и друзья, и знакомые, и родственники помочь со сбором средств.

Ниже выставляю диагноз и два номера счета, который открыли друзья и родные. Поможем Абдумалику, отзовитесь, пожалуйста!", - написала Исмаилова.

@abdu.0700 это инстаграм Абдумалика