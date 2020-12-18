Талант Мамытов принимает участие в саммите СНГ

Сегодня, 18 декабря, началось заседание Совета глав государств СНГ. Оно проходит в режиме видеоконференции, под председательством Узбекистана.

Как проинформировали в пресс-службе президента РФ, в заседании Совета принимают участие президенты Узбекистана Шавкат Мерзиёев, Азербайджана Ильхам Алиев, Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, исполняющий обязанности президента Кыргызстана Талант Мамытов, президенты Молдовы Игорь Додон, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, председатель Совета Федерации, председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ Валентина Матвиенко, председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.

Ранее в СМИ сообщалось, что в этом заседании не сможет принять участие премьер-министр Армении Никол Пашинян в связи с кончиной отца.

На саммите обсуждаются текущее состояния и перспективы развития сотрудничества в рамках СНГ в политической, торгово-экономической, социальной и культурной областях. Также рассматриваются вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, стороны обмениваюся мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

По итогам заседания будет утверждена актуализированная Концепция дальнейшего развития СНГ, приняты совместные заявления по случаю 75-летия создания ООН, о сотрудничестве в сфере обеспечения международной информационной безопасности и ряд других документов.