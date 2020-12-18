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Для отделения гематологии закупили дорогостоящий жизненно важный препарат

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- Оксана Гут
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В преддверии Нового года Фонд "Help the Children-SKD", по просьбе администрации НЦОМиД, для отделения гематологии закупил дорогостоящий жизненно важный лекарственный препарат Циклоспорин А, который не закупается по линии государства, на общую сумму 725 000 сомов. Об этом сообщили в самом Фонде.

Данный препарат необходим для лечения детей с диагнозом апластическая анемия. Его закупка стала возможной благодаря проведенному ранее благотворительному балу-маскараду, совместно с Бишкекским Международным женским клубом.

Апластическая анемия - это заболевание системы крови, при котором падают все показатели: гемоглобин, тромбоциты и т.д. Основное лечение данного заболевания состоит в пожизненном ежемесячном переливании различных препаратов крови, но для полноценного лечения требуется использование Циклоспорина А, либо пересадка костного мозга, которая не проводится в нашей стране. При несвоевременном лечении могут развиться жизнеугрожающие состояния: кровоизлияние в мозг, кровотечения, нарушения свертывания крови, вплоть до летального исхода.

Для успешного лечения этот препарат нужно употреблять длительное время. Но, к сожалению, не каждый из родителей может себе это позволить. Это единственный шанс в нашей стране выжить детям с данным заболеванием.

"Благотворительный фонд "Help the Children-SKD" неоднократно помогал и помогает различным отделениям НЦОМиД в больших объемах, удовлетворяя их потребности в медикаментах", - говорят в Фонде. - "В канун Нового года, когда случаются чудеса, хочется верить, что наши дети будут ЖИТЬ!".

Президент Фонда Елена Конева, отметила, что чудеса на этом не заканчиваются, и 120 детей с трёх больниц получат индивидуально новогодние подарки.

Передача лекарственных препаратов состоится 21 декабря.

Фото иллюстративное


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URL: https://www.vb.kg/395319
Теги:
благотворительность, дети, лекарства, Новый год, онкология, Бишкек, Кыргызстан, Помощь
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