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СНГ получит новые импульсы к развитию

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- Евгений Денисенко
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Двенадцать документов было подписано по итогам заседания Совета глав государств СНГ, которое прошло 18 декабря в режиме видеоконференции. От Кыргызстана участие в нем принял исполняющий обязанности президента Кыргызстана Талант Мамытов.

В числе важнейших документов саммита - Концепция дальнейшего развития Содружества и План основных мероприятий ее реализации.

"Актуализированная концепция и план имеют стратегическое значение и призваны адаптировать Содружество к современным условиям, повысить результативность его деятельности. Ключевым приоритетом СНГ в концепции определено экономическое сотрудничество", - подчеркнули в Исполкоме СНГ.

Согласно документу, другими приоритетами деятельности СНГ обозначены "сотрудничество в гуманитарной сфере, сфере безопасности, борьба с преступностью, противодействие новым вызовам и угрозам". В концепции также отмечена необходимость углубления политического взаимодействия, выработки согласованной миграционной политики, взаимодействия в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Одновременно с поправками в концепцию главы государств СНГ утвердили новый план основных мероприятий по ее реализации, который включает около 60 пунктов с конкретными мероприятиями, исполнителями и сроками завершения. Контролировать выполнение этих документов будут Совет министров иностранных дел и Экономический совет СНГ.

Среди других документов, принятых на саммите СНГ, - Концепция военного сотрудничества до 2025 года, Программа сотрудничества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021-2025 годы, совместные заявления по случаю 75-й годовщины создания ООН, о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, решения об объявлении в СНГ 2022 года Годом народного творчества и культурного наследия, а 2023-го – Годом русского языка как языка межнационального общения и другие.

Следующее заседание по предложению председательствующей в СНГ в 2021 году Беларуси состоится 15 октября в Минске.


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URL: https://www.vb.kg/395327
Теги:
Россия, СНГ, Кыргызстан, Талант Мамытов
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