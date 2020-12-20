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Талант Мамытов ознакомился с ходом модернизации Токтогульской ГЭС

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- Бакыт Басарбек
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Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов вчера, 19 декабря, в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область ознакомился с работой и ходом модернизации Токтогульской ГЭС.

Как проинформировали и. о. Президента, в 2016 году на Токтогульской ГЭС произошли две аварии в связи с изношенностью оборудования, после чего здесь начались работы по модернизации в целях устранения имеющихся недостатков.

Отмечено, что после завершения модернизации ожидается увеличение мощности Токтогульской ГЭС на 20%, тем самым открыв у нее "второе дыхание". Энергетическая мощность Кыргызстана увеличится на 240 МВт, что сравнимо с добавлением новой станции. Например, Шамалды-Сайская ГЭС имеет мощность 240 МВт. Таким образом будет уменьшен дефицит электроэнергии в стране. Также на Токтогульской ГЭС проводится замена устаревшего оборудования, что экономически целесообразно, так как восстановить старое оборудовани е намного дешевле, чем построить новую станцию.

И.о. Президента Талант Мамытов осмотрел дамбу, машинный зал, центральный пульт управления и оставил запись в книге посетителей.

Он отметил, что потребление электроэнергии в стране ежегодно растет, а значит увеличивается и нагрузка на оборудование Токтогульской ГЭС.

И.о. Главы государства выразил уверенность в том, что техническая реконструкция Токтогульской ГЭС повысит надежность работы оборудования и укрепит энергобезопасность станции, что в свою очередь увеличит стабильность функционирования всей энергосистемы страны и обеспечит устойчивое электроснабжение потребителей.

Вместе с тем Талант Мамытов подчеркнул необходимость соблюдения открытости и прозрачности при проведении реконструкции.

Он особо отметил, что каскад Токтогульской ГЭС является важнейшим стратегическим объектом, вырабатывающим в среднем 40% всей электроэнергии в стране, поэтому от результатов модернизации зависит развитие и будущее всего Кыргызстана.

В завершении мероприятия и. о. Президента Талант Мамытов выразил удовлетворение ходом реконструкционных работ и пожелал трудовому коллективу успехов в достижении высоких результатов.


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URL: https://www.vb.kg/395343
Теги:
ГЭС, Кыргызстан, Талант Мамытов
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