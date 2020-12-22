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Мамытов об энергетике КР: Требуются кардинальные решения и новые подходы

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- Оксана Гут
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Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов сегодня, 22 декабря, поздравил энергетиков с профессиональным праздником - Днем энергетика страны.

Ниже приводится текст поздравления:

"Уважаемые энергетики!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем энергетика Кыргызской Республики!

Энергетика - флагман экономики страны, необходимое условие для жизнедеятельности граждан и крупных промышленных объектов. Поэтому эта отрасль является особенной, от опережающего развития которой зависит устойчивый рост республики.

Ровно век назад - 22 декабря 1920 года было принято решение о строительстве первых гидроэлектростанций в Кыргызстане.

Сегодня наш энергетический комплекс - это в первую очередь 7 крупных ГЭС, 2 крупных ТЭЦ, Токтогульское водохранилище, сотни подстанций и километров линий электропередач, тепловых линий, малые ГЭС и другие энергообъекты, которые обеспечивают всю жизнедеятельность страны, а более 16 тысяч специалистов обеспечивают его круглосуточную работу.

В этому году энергетики, наряду с медиками, продолжали оставаться на своих рабочих местах, чтобы обеспечивать жизненно необходимые потребности системы здравоохранения и каждого кыргызстанца в период вспышки пандемии коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в энергетике реализовано несколько значимых проектов, но вместе с тем стоят новые современные вызовы, требующие кардинальных решений и новых подходов. Основные из них это - дальнейшая модернизация оборудования, рост энергоэффективности, повышение доступности энергетических услуг, повышение инвестиционной привлекательности проектов в энергетике, внедрение энергосберегающих технологий.

Уважаемые ветераны отрасли!

В сфере энергетики трудятся и трудились только сильные, мужественные, преданные своему делу специалисты высокого уровня. Именно благодаря вашему труду был заложен фундамент энергетической системы. Надеемся вы и дальше будете передавать ваш опыт и знания молодому поколению специалистов.

Всем работникам и ветеранам энергетики выражаю особые слова благодарности за добросовестный труд. Вы уже привычно встречаете профессиональный праздник на своих рабочих местах, потому что чувствуете высокий уровень ответственности за свет и тепло в доме каждого кыргызстанца!

Желаю безаварийной работы, крепкого здоровья и новых успехов в трудовой деятельности!".


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URL: https://www.vb.kg/395398
Теги:
праздник, президент, спикер, энергетика, Кыргызстан, Талант Мамытов
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