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Семейные врачи получили ноябрьские выплаты за индикаторы от ФОМС

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- Оксана Гут
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Фонд ОМС выплатил 33,6 млн сомов семейным врачам, врачам общей практики за исполнения индикаторов, а также доплатил семейным медицинским сестрам за ноябрь. Об этом сообщает пресс-служба ФОМС.

В частности, 27 млн 684 тысячи 900 сомов выплачено Фондом ОМС семейным врачам, врачам общей практики за результаты исполнения 12 индикаторов, а также 5 млн 973 тысяч 200 сомов доплатил семейным медицинским сестрам. Всего выплачено 33 млн 658 тысяч 100 сомов за ноябрь.

1 721 врачу выплачено за результаты исполнения индикаторов на основе достигнутых результатов в сумме 27 млн 684 тысяч 900 сомов. Из них по:

- г. Бишкек- 5 млн 466 тысяч 600 сомов;

- Чуйской области - 4 млн 55 тысяч 200 сомов;

- Ошской области -7 млн 60 тысяч 800 сомов;

- Баткенской области – 2 млн 254 тысяч 200 сомов;

- Джалал-Абадской области - 3 млн 823 тысяч 800 сомов;

- Нарынской области – 1 млн 920 тысяч 200 сомов;

- Иссык-Кульской области – 2 млн 38 тысяч 100 сомов;

- Таласской области -1 млн 66 тысяч сомов.

5 411 семейных медицинских сестер получили доплату к заработной плате в сумме 5 млн 973 тысяч 200 сомов. Из них по:

- г. Бишкек- 682 тысяч 200 сомов;

- Чуйской области - 591 тысяч 200 сомов;

- Ошской области - 2 млн 420 тысяч 200 сомов;

- Баткенской области – 397 тысяч 100 сомов;

- Джалал-Абадской области -1 млн 94 тысяч сомов;

- Нарынской области – 227 тысяч 300 сомов;

- Иссык-Кульской области -334 тысяч сомов;

- Таласской области -281 тысяч 200 сомов.

Справка:

С 1 октября 2018 года для повышение эффективности работы и статуса семейных врачей, а также привлечения специалистов семейной медицины в организации здравоохранения (ОЗ), в том числе в сельской местности, внедрен механизм повышения

заработной платы семейных врачей и врачей общей практики через выплаты, на основе достигнутых результатов деятельности и вклада каждого работника в лечебно-диагностический процесс.

Средства на выплату формируется из средств республиканского бюджета по заявкам ОЗ первичного уровня. Следует отметить, что семейным медицинским сестрам, имеющим свидетельство (удостоверение) семейной медицинской сестры, а также среднему персоналу фельдшерско-акушерских пунктов устанавливается доплата в размере 30 процентов от базового оклада по должности.


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URL: https://www.vb.kg/395426
Теги:
ФОМС, ЦСМ, Кыргызстан, деньги, медики
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