Талант Мамытов вручил членам национальной сборной по борьбе денежные призы

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов сегодня, 23 декабря, поздравил членов национальной сборной по борьбе и тренерский состав, завоевавших призовые места на Кубке мира в г. Белград (Сербская Республика). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В мероприятии приняли участие спортсмены-призеры Айсулуу Тыныбекова, Жоломан Шаршенбеков, Мээрим Жуманазарова, Руслан Царев, Калы Сулайманов, Айпери Медет кызы, Исламбек Орозбеков, а также тренерский штаб. Спортсмен Айаал Лазарев не смог посетить мероприятие по причине отсутствия в городе.

И.о. главы государства в своей поздравительной речи отметил, что кыргызстанские борцы показали достойные результаты на Кубке мира, завоевав 3 золотые и 5 бронзовых медалей, заняв в итоге второе командное место в общем медальном зачете.

"Несмотря на пандемию и иные трудности, вы беспрестанно тренировались и трудились, преодолели все препятствия и достигли отличных результатов. Весь Кыргызстан болел за вас. Ваши победы дали вдохновение всему народу, вы - наша гордость. Уверен, это начало новых достижений и флаг нашей страны будет гордо развеваться на многих соревнованиях", - сказал Талант Мамытов, выразив надежду, что отечественные спортсмены также достойно выступят на предстоящих Олимпийских играх в Японии.

Борец Айсулу Тыныбекова от имени членов сборной команды выразила благодарность всем соотечественникам и болельщикам за поддержку. Также она отметила тяжкий труд главного тренера сборной Нурбека Изабекова, который внес большой вклад в развитие женской борьбы и прославил Кыргызстан на весь мир.

"Уверена, что в скором будущем появятся новые имена выдающихся кыргызстанских чемпионов, а для этого каждый спортсмен должен неустанно тренироваться и быть патриотом", - заявила Айсулу Тыныбекова.

В свою очередь Нурбек Изабеков от имени тренерского штаба выразил благодарность руководству страны и кыргызстанцам за поддержку и теплый прием.

"С 2010 года я работаю главным тренером женской сборной по борьбе. За эти годы прошли через многое: травмы, поражения. Но не опустили руки, тяжело трудились, что вкупе с правильной стратегией привело к закономерным победам", - сказал Нурбек Изабеков.

Он пожелал побед спортсменам на Олимпийских играх, заверив, что тренерский состав приложит все усилия для этого.

И.о. Президента Талант Мамытов вручил спортсменам и тренерам денежные призы, выделенные из резервного фонда главы государства.