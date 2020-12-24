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И.о. президента Мамытов собирает Совбез. Что будут обсуждать?

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- Екатерина Улитина
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Исполняющий обязанности пезидента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов сегодня, 24 декабря, проведет заседание Совета безопасности страны с участием отдельных руководителей государственных органов, полномочных представителей Правительства в областях, мэров городов Бишкек и Ош. Об этом сообщает пресс-служба президента.

На очередном заседании Совета безопасности будут рассмотрены вопросы обеспечения общественной и эпидемиологической безопасности в период проведения президентских выборов, а также рекомендации к Перечню стратегических объектов Кыргызской Республики.

Будет заслушана информация председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабековой, исполняющего обязанности Премьер-министра Артема Новикова и министра внутренних дел Улана Ниязбекова о проводимой работе по организации досрочных выборов Президента Кыргызской Республики и референдума по определению формы правления в стране в условиях распространения коронавирусной инфекции на территории республики.

Заседание Совета безопасности будет транслироваться в прямом эфире телеканала "Ала-Тоо-24" Общественной телерадиовещательной корпорации и на страницах в социальных сетях.


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URL: https://www.vb.kg/395487
Теги:
выборы, Кыргызстан, совбез, Талант Мамытов
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