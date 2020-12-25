Экспертный совет обсудил ряд законодательных актов в сфере аудита

Экспертный совет по бухгалтерскому учету, финансовой отчетности и аудиту обсудил ряд законодательных актов по бухгалтерскому учету, финансовой отчетности и аудиту обсудили ряд законодательных актов в сфере аудиторской деятельности, сообщает Госфиннадзор.
Как отмечается, 24 декабря 2020 года, экспертный совет по бухгалтерскому учету, финансовой отчетности и аудиту провел очередную встречу для обсуждения ряда нормативных правовых актов КР.
- В целях реализации Стратегии развития корпоративной финансовой отчетности и аудита в Кыргызской Республике на 2014-2020 годы и Плана мероприятий по ее реализации, а также гармонизации и либерализации законодательства в связи с присоединением Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), с целью создания основ единого рынка ЕАЭС ведется работа по разработке проектов:
Для справки:
История: 31 марта 2014 № 191 постановлением Правительства КР утверждена Стратегия развития корпоративной финансовой отчетности и аудита в Кыргызской Республике на 2014-2020 годы (Стратегия).
На основе Стратегии и в целях ее реализации, Госфиннадзор КР совместно с Центром Реформ Финансовой Отчетности (далее - ЦРФО) Всемирного Банка разработали, и сегодня реализуют Проект по развитию аудита и финансовой отчетности в Кыргызской Республике (ПРАФО).