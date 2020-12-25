Погода
$ 82.22 - 82.59
€ 100.42 - 101.92

Экспертный совет обсудил ряд законодательных актов в сфере аудита

138  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экспертный совет по бухгалтерскому учету, финансовой отчетности и аудиту обсудил ряд законодательных актов по бухгалтерскому учету, финансовой отчетности и аудиту обсудили ряд законодательных актов в сфере аудиторской деятельности, сообщает Госфиннадзор.

Как отмечается, 24 декабря 2020 года, экспертный совет по бухгалтерскому учету, финансовой отчетности и аудиту провел очередную встречу для обсуждения ряда нормативных правовых актов КР.

- В целях реализации Стратегии развития корпоративной финансовой отчетности и аудита в Кыргызской Республике на 2014-2020 годы и Плана мероприятий по ее реализации, а также гармонизации и либерализации законодательства в связи с присоединением Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), с целью создания основ единого рынка ЕАЭС ведется работа по разработке проектов:

  1. Положения о комитете по аудиту;
  2. Постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о Комитете по аудиту";
  3. Порядка ведения Государственного единого реестра аудиторов, аудиторских организаций, профессиональных аудиторских объединений и аудиторских организаций, допущенных к аудиту субъектов публичного интереса в Кыргызской Республике"
  4. Приказа Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики "Об утверждении Порядка ведения Государственного единого реестра аудиторов, аудиторских организаций, профессиональных аудиторских объединений и аудиторских организаций, допущенных к аудиту субъектов публичного интереса в Кыргызской Республике";
  5. Постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О вопросах регистрации юридических лиц, филиалов и представительств от 28 января 2011 года № 31

Для справки:

История: 31 марта 2014 № 191 постановлением Правительства КР утверждена Стратегия развития корпоративной финансовой отчетности и аудита в Кыргызской Республике на 2014-2020 годы (Стратегия).

На основе Стратегии и в целях ее реализации, Госфиннадзор КР совместно с Центром Реформ Финансовой Отчетности (далее - ЦРФО) Всемирного Банка разработали, и сегодня реализуют Проект по развитию аудита и финансовой отчетности в Кыргызской Республике (ПРАФО).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395547
Теги:
аудит, закон, финансовый кризис, Кыргызстан, деньги
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  