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Мамытов потребовал от госорганов ускорить внедрение электронных госуслуг

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- Бакыт Басарбек
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"Самая главная обязанность государства - оказание услуг гражданам и создание им удобных условий", - отметил сегодня, 28 декабря, исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов на конференции "Основные направления цифровизации в Кыргызской Республике: перспективы и вызовы".

В работе конференции принимают участие руководители государственных органов, представители гражданского сектора и бизнес-структур. Основная цель мероприятия - обсуждение неотложных мер, планов на будущее и задач в области цифровизации.

Открывая конференцию, и. о. Главы государства напомнил, что 17 декабря 2020 года подписал Указ "О неотложных мерах по активизации внедрения цифровых технологий в государственное управление Кыргызской Республики".

"В первую очередь, данный формат исключает человеческий фактор и коррупционные проявления, при этом экономя время и средства граждан. Отныне граждане должны не бегать за чиновниками, а иметь возможность через соответствующие приложения получить, например, нужную информацию в налоговой службе, других государственных органах", - отметил Талант Мамытов.

И.о. Президента добавил, что без внедрения цифровых технологий невозможно избавиться от имеющихся недостатков в сфере оказания госуслуг, призвав руководителей решительней брать на себя ответственность.

Также Талант Мамытов раскритиковал руководителей государственных органов, тормозящих и саботирующих процесс внедрения автоматизированных систем в учреждениях.

"Весь мир внедряет современные технологии, у нас госорганы до сих пор работают по-старому, через бумаги. Я понимаю, в ряде случаев через выдачу справок и информации некоторые руководители работают на свой личный карман. Сломать эту систему очень сложно, но у нас хватит на это воли. Главная цель - демонтаж старой системы, искоренение коррупции и устранение человеческого фактора. В моем Указе указаны сроки: до марта или руководители быстро и эффективно внедрят цифровизацию, или наш разговор с ни ми будет коротким", - заявил и. о. Президента.

Он добавил, что госуслуги включают в себя 56 видов - от рождения человека до его смерти.

Как отметил и. о. Президента Талант Мамытов, электронные госуслуги значительно облегчат жизнь всех граждан и еще раз потребовал от руководителей обратить повышенное внимание их внедрению.


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URL: https://www.vb.kg/395635
Теги:
Талант Мамытов, информационные технологии, Кыргызстан
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