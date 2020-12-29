Председателем Дискомиссии при Совете судей стал Маратбек Осмонкулов

Исполняющим обязанности Президента Талантом Мамытовым предложен новый член в состав Дисциплинарной комиссии при Совете судей КР. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

28 декабря состоялось очередное заседание Дисциплинарной комиссии при Совете судей КР. На нем было рассмотрено представление и.о. Президента КР Таланта Мамытова в отношении Осмонкулова Маратбека Аскаровича. И на данном заседании он был включен в состав Дисциплинарной комиссии.

Более того, Маратбек Осмонкулов на том же заседании был избран новым председателем Дисциплинарной комиссии при Совете судей Кыргызской Республики.

Напомним, ранее избранный председатель Дисциплинарной комиссии Замирбек Базарбеков, согласно Указу исполняющего обязанности Президента КР Таланта Мамытова, был назначен заведующим отделом судебной реформы и законности аппарата Президента КР.

"В ходе заседания члены Дисциплинарной комиссии открытым голосованием избрали нового председателя комиссии. По результатам голосования, единогласным решением был избран председателем Дисциплинарной комиссии при Совете судей Кыргызской Республики Осмонкулов Маратбек Аскарович, - информируют в пресс-службе Совета судей.

В соответствии с Законом Кыргызской Республики "О Дисциплинарной комиссии при Совете Кыргызской Республики" дисциплинарная комиссия состоит из 9 членов и формируется Президентом, Жогорку Кенешем и Советом судей Кыргызской Республики по одной трети состава комиссии соответственно. Президент, Жогорку Кенеш и Совет судей представляют по 3 члена Дисциплинарной комиссии с учетом требований гендерного равенства.

Дисциплинарная комиссия считается правомочной после формирования не менее двух третей ее состава. Срок полномочий состава Дисциплинарной комиссии составляет 3 года со дня первого заседания.