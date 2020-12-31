Воспитанник школы-интерната получил ноутбук за победу в конкурсе рисунков

От имени исполняющего обязанности Президента Кыргызской Республики, торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова с наилучшими пожеланиями вручен ноутбук победителю конкурса детских рисунков "Новый год - новые надежды" 16-летнему воспитаннику Панфиловской школы-интерната имени Казыбека Тилебалиева Нуржигиту Момунбаеву. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

Заведующая учебной частью образовательного учреждения Рахат Назарбекова выразила признательность за оказанное внимание. Она отметила, что в конкурсе детских рисунков "Новый год - новые надежды" приняли участие 45 учащихся интерната, 9 работ были отобраны для участия в республиканском конкурсе и рисунок Нуржигита Момунбаева "Волшебный шар" был признан одним из самых лучших.

Также завуч добавила, что школа-интернат имени Казыбека Тилебалиева в селе Панфиловка была основана в 1959 году. Она предназначалась для детей чабанов, а в начале 90-х годов прошлого века была преобразована в школу-интернат для детей-сирот со всего Кыргызстана.

"Всего в интернате обучается 231 ребенок, постоянно здесь проживают 105 детей, в том числе 11 круглых сирот и 45 полусирот", - сообщила Назарбекова.