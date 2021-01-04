Погода
$ 83.18 - 83.58
€ 101.37 - 102.87

Подписан Закон о республиканском бюджете КР на 2021 год

300  0
- Мария Стрельцова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов подписал Закон "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2021 год и прогнозе на 2022–2023 годы". Об этом сообщает пресс-служба президента.

Закон был принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 10 декабря 2020 года.

Законом утвержден республиканский бюджет Кыргызской Республики на 2021 год по доходам в сумме 172891,6 млн. сомов и расходам в сумме 181354,8 млн. сомов. Предельный размер дефицита республиканского бюджета на 2021 год установлен в сумме 8463,2 млн. сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395794
Теги:
бюджет, Талант Мамытов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  