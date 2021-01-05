РКФР приобрел пакет акций Кыргызской фондовой биржи

Российско-Кыргызский фонд развития приобрел на вторичном рынке 7,5% акций ЗАО "Кыргызская фондовая биржа" и 31 декабря 2020 года официально стал его акционером. Информацию озвучили на совещании по вопросу развития фондового рынка, которое провел исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

Сделка означает, что фонд расширяет инструменты по поддержке предпринимательского сектора, развитию экономики и намерен не только финансировать значимые для экономики страны проекты, но и активно участвовать в развитии финансового рынка Кыргызской Республики.

"Появление такого крупного игрока должно привлечь внимание потенциальных инвесторов к рынку ценных бумаг, что послужит катализатором серьезного усиления инвестиционной составляющей на отечественном фондовом рынке, тем более, что со стороны Национального банка Кыргызской Республики максимально снижены требования по резерву на покрытие потенциальных потерь и убытков с 50 до 5% по бумагам компаний резидентов Кыргызской Республики", - сказал Артем Новиков.

Правительство КР и Российско-Кыргызский фонд развития в будущем планируют провести ряд мероприятий по содействию развития фондового рынка страны, в частности в секторе корпоративных облигаций и акций. На первом этапе главной задачей станет деятельность фонда в качестве институционального инвестора, который будет выкупать до 15% от объема крупных облигационных выпусков.

Отмечается, что правительство нацелено на содействие появлению новых эмитентов с надежным рейтингом. Реализация намеченных мероприятий приведёт к активизации первичного и вторичного рынка корпоративных облигаций, увеличению их ликвидности и капиталоемкости.

По итогам совещания поручено Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком в ближайшее время подготовить и внести на утверждение Стратегию развития финансового рынка и проработать вопрос снижения стоимости услуг для работы компаний на фондовой бирже.