Узбекистан потратит на модернизацию сельского хозяйства 600 млн долларов

Впервые в модернизацию сельского хозяйства, его цифровизацию, повышение плодородия земли, внедрение современных агротехнологий Узбекистаном будет привлечено более 600 миллионов долларов в виде кредитов и грантов. Об этом пишет издание nuz.uz.

Фактором ускоренного достижения намеченных целей по сокращению бедности и увеличению доходов сельских жителей Президент назвал кардинальное повышение производительности и эффективности сельского хозяйства.

Как отмечает узбекское издание, приоритетной задачей является повышение рентабельности гектара земли с нынешних в среднем 2 тысяч долларов до не менее 5 тысяч долларов. Для этого надо широко внедрять в сельское хозяйство самые передовые научные разработки и инновации, в том числе агротехнологии, водосберегающие технологии, биотехнологии, достижения семеноводства.

- В первую очередь необходимо повысить заинтересованность фермеров и дехкан в возделывании земли. Там, где есть заинтересованность и справедливость, обязательно будут изменения и рост. В этом контексте настало время рассмотреть вопрос о гарантировании прав землепользования и превращении их в рыночный актив. Правительство РУз в двухмесячный срок должно внести предложение об укреплении земельных прав, определении экономической оценки земли и внедрении механизмов включения ее в финансовый оборот. В следующем году во всех регионах будут созданы Центры сельскохозяйственных знаний и инноваций, оказывающие по принципу "одно окно" более 100 видов агроуслуг, включая такие важные услуги, как улучшение состояния почвы, борьба с болезнями растений, выбор семян. Площадь земель, где внедрены водосберегающие технологии, увеличится в пять раз – до 430 тысяч гектаров. Для сельскохозяйственных нужд будет освоено еще 90 тысяч гектаров земель, - говорится в информации.

Также семьям, занимающимся сельским хозяйством, будет выделено от 10 соток до 1 гектара земли в зависимости от возможностей и специализации каждого района.

Таким образом, в Узбекистане развитие сельского хозяйства – это первоначальный этап, и что трудно представить дальнейшее развитие других более сложных отраслей промышленности и сферы услуг без эффективного развития данного сектора.