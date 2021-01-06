"За массовое отравление бишкекчан должен ответить Атамбаев и бывшие мэры"

За отравление атмосферы в Бишкеке необходимо привлечь к ответственности бывшего президента Алмазбека Атамбаева и ряд должностных лиц, в том числе и бывших мэров столицы. Таким мнением на своей странице в соцсети поделился известный журналист и блогер Семетей Аманбеков.

По его словам, всех этих лиц можно привлечь по статье "Экоцид".

"Вот так выглядят фильтры очистителя воздуха в Бишкеке через короткое время использования. Это массовое отравление горожан.

Считаю, что правоохранительные органы должны привлечь к ответу по статье 388 "Экоцид": "Массовое уничтожение флоры или фауны, отравление атмосферы или водных ресурсов, а равно совершение иных действий, которые могут привести или привели к экологической катастрофе, - наказываются лишением свободы VI категории".