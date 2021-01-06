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"За массовое отравление бишкекчан должен ответить Атамбаев и бывшие мэры"

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- Бакыт Басарбек
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За отравление атмосферы в Бишкеке необходимо привлечь к ответственности бывшего президента Алмазбека Атамбаева и ряд должностных лиц, в том числе и бывших мэров столицы. Таким мнением на своей странице в соцсети поделился известный журналист и блогер Семетей Аманбеков.

По его словам, всех этих лиц можно привлечь по статье "Экоцид".

"Вот так выглядят фильтры очистителя воздуха в Бишкеке через короткое время использования. Это массовое отравление горожан.

Считаю, что правоохранительные органы должны привлечь к ответу по статье 388 "Экоцид": "Массовое уничтожение флоры или фауны, отравление атмосферы или водных ресурсов, а равно совершение иных действий, которые могут привести или привели к экологической катастрофе, - наказываются лишением свободы VI категории".

  1. Бывшего президента Атамбаева и ряд его должностных лиц, которые заранее зная о вреде нового ТЭЦ, об отсутствии фильтров и т.п., допустили реконструкцию в коррупционных целях.
  2. Ряд мэров ( Иса Омуркулова, Кулматова, Албека Ибраимова и др) и должностных лиц, которые в преступном сговоре выдавали разрешения на строительство "элиток" во вред экологии и "розе ветров".
  3. Ряд должностных лиц, которые проворачивали коррупционные схемы и завозили некачественный, радиоактивный уголь в ТЭЦ Бишкек.
  4. Ряд должностных лиц Экотехинспекции и ряда других контролирующих органов, которые допускают продажу некачественного угля, позволяют топить бани, сауны, шинами, отходами швейной промышленности.
  5. Ряд должностных лиц, которые допускают ввоз некачественного ГСМ в республику", - написал Аманбеков.


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URL: https://www.vb.kg/395846
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Бишкек, мэр
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Комментарии
Арман
06.01.2021, 11:32

Не будь Атамбаева и его ТЭЦ блохер Аманбеков не писал бы сейчас посты сидя в тепле а сидел бы сфонариком в темноте, укутавшись в одеяло.

Основные фактры загрезнений это старые автомобили, некачественный бензин и частный сектор топящий печки в лучшем случае углём , в худшем тряпьем и резиной.

Новая ТЭЦ оснащена современными фильтрами и её выбросы минимальны.

Дымит старая ТЭЦ.

КАК и КАКИМ СПОСОБОМ Атамбаев должен был победить частный транспорт и частный сектор в Бишкеке мне например не понятно.

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Кузя
06.01.2021, 11:43

Аманбетов какого сейчас тоже вырубаете деревья авторынок пламедин1 ты пушистый типа сейчас не при делах?так следующий пушистый на твоей должности будет обвинять тебя

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patrio
06.01.2021, 12:19

Ошибочка, за это должен отвечать Жеенбеков. Уже не секрет, что проблема в угле. Этот уголь не подходит для ТЭЦ. Новые коррупционное системы по поставке нового  угля организовывал Жеенбеков и его подельники

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