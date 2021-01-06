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Кыргызстан открывает республиканский депозитный счет для поддержки бюджета

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане планируется открыть общереспубликанский депозитный счет, средства которого будут поступать в бюджет. С такой инициативой выступило Министерство финансов.

Планируется, что частные и юридические лица будут переводить деньги на счет добровольно. Кроме того, там будут аккумулироваться средства в рамках объявленной экономической амнистии. Собранные деньги пойдут на выплаты по социально значимым расходам.

"Данным проектом постановления предлагается утвердить положение о зачислении, учете и использовании денежных средств, поступающих на Общегосударственный депозитный счет. Предлагается, что на данный счет будут зачисляться и учитываться денежные средства, добровольно перечисленные юридическими и физическими лицами, резидентами и нерезидентами Кыргызской Республики, средства с депозитных счетов правоохранительных органов, в рамках возбужденных уголовных дел по должностным и экономическим преступлениям, а также другие поступления денежных средств, перечисленные на добровольной основе и не противоречащие целям открытия депозитного счета и законодательству Кыргызской Республики", - говорится в справке к проекту постановления.

В настоящее время предложение Минфина проходит процедуру общественного обсуждения и опубликовано на сайте правительства.


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URL: https://www.vb.kg/395869
Теги:
Министерство финансов, правительство, Кыргызстан, деньги
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