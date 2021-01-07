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Финпол задержал подозреваемого в мошенничестве на $600 тыс.

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- Екатерина Улитина
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7 января 2020 года сотрудниками Финансовой полиции Кыргызской Республики по подозрению в совершении тяжкого преступления, а именно мошенничество в особо крупном размере на сумму 600 тысяч долларов США задержан и водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек Акимканов Долотбак Кубанычбекович. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии с нормами УПК Кыргызской Республики в отношении подозреваемого Акимканова Д.К., судом будет избрана мера пресечения.

Как стало известно следствию, вышеуказанное лицо ранее неоднократно привлекалось к уголовной ответственности по фактам мошенничества и подделке официальных документов.

Уважаемые граждане если Вы стали жертвой указанного лица просим незамедлительно обратиться в Финансовую полицию по адресу: город Бишкек пр. Манаса 101/1, а также для устных обращений на телефоны горячей линии


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URL: https://www.vb.kg/395899
Теги:
мошенничество, ГСБЭП, Кыргызстан
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