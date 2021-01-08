Операторы связи КР: 12 тысяч абонентов могут лишиться доступа в Интернет

Операторы связи Кыргызстана написали открытое письмо к кандидату в президенты Садыру Жапарову. Они заявляют, что из-за сомнительных и непрофессиональных действий руководства ГАС, компании не просто терпят убытки, но и вовсе могут прекратить свою деятельность.

Текст письма приводим полностью:

"Кыргызстан сейчас переживает трудное и ответственное время. В период, когда бизнес и инвестиционный климат страны нуждается в особой защите операторы связи, просят Вас, Садыр Нургожоевич, как кандидата в президенты КР, помочь исправить плачевную ситуацию в сфере телекоммуникаций и связи.

В 2020 году Государственное агентство связи (ГАС) в одностороннем порядке не продлило и аннулировало лицензии на использование радиочастотного спектра ряда операторов связи. Руководство, назначенное еще предыдущей властью, продолжает чинить беспредел и нарушать все нормы. Они наплевательски относятся к операторам связи и ставят свои интересы выше государственных.

Из-за сомнительных и непрофессиональных действий руководства ГАС, компании не просто терпят убытки, но и вовсе могут прекратить свою деятельность.

Садыр Нургожоевич, в своих выступлениях вы неоднократно говорили о защите и развитии бизнеса в Кыргызстане. Вы обращали внимание на то, что в стране должен быть справедливый, объективный и независимый суд. Отмечали, что пришла пора вносить масштабные изменения, направленные на поддержку инвестиционной и предпринимательской деятельности. Поэтому пора прекратить беззаконие и анархию в сфере связи и дать возможность просто нормально работать добросовестным компаниям.

Во время каждого своего обращения к кыргызстанцам, Вы говорите о борьбе с коррупцией в стране, о необходимости устранения различных серых схем.

При этом проводимые действия со стороны ГАС:

крайне негативно влияют на инвестиционный климат КР; приведут к значительной задержке развития как телекоммуникационной отрасли, так и к задержке экономического развития КР в целом. В пору цифровизации жители отдаленных регионов могут остаться без подключения к сети Интернет, попадут под угрозу срыва государственные программы по цифровизации населения и экономики, что несомненно негативно повлияет на развитие экономики КР в целом и на цифровую интеграцию КР в ЕАЭС; потеряют стабильную работу с хорошим заработком сотни кыргызстанцев, более 12 тысяч абонентов по всей стране могут лишиться доступа в сеть Интернет, бюджет республики будет терять миллионные суммы ежегодно.

Наши компании обеспокоены будущим телекоммуникационной отрасти КР, развитием экономики КР и уровнем жизни соотечественников и надеются, что Вы окажете посильную помощь в урегулировании проблемы в сфере коммуникации и не оставите один на один с чиновниками, которые просто попрали законы Кыргызстана и делают, что им вздумается

".