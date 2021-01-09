В России будет укрепляться межрелигиозный диалог

Развитию межрелигиозного диалога в РФ был посвящен состоявшийся в Москве круглый стол "Мусульмане России и вызовы нового времени". Участие в обсуждении актуальной проблематики приняли авторитетные эксперты и общественные, религиозные деятели, члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте РФ.

Лейтмотивом дискуссии стала защита прав верующих, противодействие нетерпимости на национальной и религиозной почве. Собеседникам был представлен экспертный доклад "О ситуации с соблюдением прав мусульман в России", подготовленный Духовным собранием мусульман России и Российской ассоциацией защиты религиозных свободы.

Выступивший на круглом столе член СПЧ, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Александр Брод отметил, что несмотря на тяготы периода, связанного, прежде всего, с пандемией коронавируса, депрессивным настроем части общества, ростом протестной активности, серьезного всплеска инцидентов, связанного с нарушением прав мусульман, в России не произошло.

Факты исламофобии, по словам Брода, являются незначительными по масштабам и не пользуются серьезной поддержкой у россиян. Тем не менее, считает эксперт, они свидетельствуют о наличии ряда системных проблем в сфере культуры, образования и воспитания, для решения которых необходимо мобилизовать силы государства и общества.

Александр Брод отметил актуальность опубликованных в докладе рекомендаций для органов власти и институтов гражданского общества. Эти рекомендации предусматривают, в том числе, повышение эффективности законодательного обеспечения вопросов, связанных с защитой прав верующих, в том числе мусульман, привлечение к этой работе правоведов и религиоведов. Речь идет также о разработке практических курсов и образовательных программ, повышении квалификации для специалистов профильных министерств и ведомств, органов местного самоуправления по направлению взаимодействия с мусульманским сообществом. Важным названо и проведение общественных слушаний по законодательным инициативам, касающимся свободы вероисповедания, прав представителей религиозных общин.

Активизируется и взаимодействие с мигрантской общественностью. Напомним, что в конце минувшего года при Духовном собрании мусульман России начал действовать Центр правовой защиты и культурной адаптации мигрантов, для них открыта горячая линия. По словам председателя ДСМР муфтия Альбира Крганова, который принял участие и в нынешней дискуссии, в этот центр и по телефону доверия могут обратиться за помощью представители любой национальности и вероисповедания, вне зависимости от их официального статуса в России.

Данный проект реализуется уже в 18 регионах страны. В Духовном управлении мусульман РФ также готовятся выпускать для мигрантов видеоролики, брошюры, организовывать семинары, специальные исследования, проводить разноплановую работу с участием ученых, представителей государственных и общественных структур, различных конфессий, национальных сообществ.

В такие процессы вовлекаются и выходцы из Кыргызстана. "Кыргызская община в России является одной из наиболее организованных. Духовное управление мусульман Кыргызстана имеет свое представительство в Москве. Уроженцы республики активно участвуют в российском мусульманском движении, укрепляется взаимодействие в образовательной, духовной сферах", - отмечал ранее представитель ДСМР Ахмад-хаджи Макаров на международной конференции по миграционной проблематике, инициированной посольством КР в РФ.