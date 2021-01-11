Как Жапаров сделал революцию из тюрьмы, сидя в "Одноклассниках" и Facebook

В сегодняшнем номере газеты "Коммерсантъ" вышло интервью Садыра Жапарова. Он рассказал, как ему удалось совершить революцию из тюрьмы, раскрыл секрет "головокружительной карьеры".

По его словам, он, Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов, втроем шли к этому долго - с 2010 года.

"Нас в 2012 году из-за Кумтора закрыли. В 2017 году меня второй раз закрыли, чтобы я, во-первых, не смог участвовать в президентских выборах, а во-вторых, не поднимал тему Кумтора. Но я просто так не сидел в тюрьме, а через соцсети работал с народом", - поведал он.

Жапаров признался, что он создавал группы в "Одноклассниках", в Facebook, в Instagram. Собрал контакты людей в WhatsApp и создал там более 50 групп, через эти группы он распространял информацию про Кумтор, и таким образом "дошел" до всего народа.

"В тюрьме ты 24 часа в сутки свободный человек: свободное время есть. Вот таким образом я сделал революцию из тюрьмы. Я за те три с половиной года, что сидел в тюрьме, помогал простым гражданам, преступникам не помогал. Больше ста человек, которые ко мне обращались, вышли из тюрьмы, пока я сидел. Они начали работать на меня, распространять информацию, что я хороший человек. Когда я вышел, они все находились на митингах, поддерживали меня. Вот и весь секрет третьей революции", - рассказал изданию "Коммерсантъ" Жапаров.