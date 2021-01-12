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"За год выходит приличная сумма". Граждане КР посчитали деньги Соцфонда

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- Виктория Гунгер
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Учитывая сколько по стране сотен тысяч работников-налогоплательщиков, возникает резонный вопрос: почему Соцфонд жалуется на отсутствие средств на выплату пенсий и пособий? Об этом в соцсетях написал врач Bek Surap.

Он рассказал, что в прошлом месяце первый раз брал патент в налоговой. Патент нужен был только на месяц для одного проекта, куда меня пригласили выступить в качестве эксперта-специалиста.

- Перед тем как пойти в налоговую зашёл на сайт ГНС, что бы узнать сумму патента. Однако, когда уже в самом районном ГНС оплачивал патент, получил неприятный сюрприз - оказалось, что к сумме патента надо ещё и оплатить "соцпакет" в размере 2050 сомов, непонятно каким образом рассчитанным. Нигде на сайте об этом не было указано. В итоге пришлось оплачивать уже на следующий день, так как не рассчитывал на такую сумму. Как я понял, эти 2050 сом уходят в Соцфонд, и если бы я патент брал каждый месяц + добавить 10% отчислений в соцфонд, которые задерживают с каждой моей ежемесячной зарплаты, то за год выходит приличная сумма. Так почему Соцфонд жалуется на отсутствие средств на выплату пенсий и пособий? – подчеркнул пользователь соцсетей.


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URL: https://www.vb.kg/396081
Теги:
налоги, пенсии, Кыргызстан, деньги, Социальный фонд
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