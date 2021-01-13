Люксембург и ЕС отказались встретиться с госсекретарем США Майком Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео отменил свою поездку в Европу в последнюю минуту во вторник после того, как министр иностранных дел Люксембурга и высшие должностные лица Европейского союза отказались встретиться с ним, заявили европейские и американские дипломаты, знакомые с этим вопросом, пишет Reuters

Необыкновенное пренебрежение высокопоставленным дипломатом США, о котором впервые сообщило агентство Рейтер, произошло через несколько дней после штурма Капитолия США сторонниками президента Дональда Трампа, беспрецедентной атаки на американскую демократию, ошеломившей многих мировых лидеров и союзников США.

Помпео, близкий союзник Трампа, стремился встретиться с Жаном Ассельборном в Люксембурге, маленьком, но богатом союзнике по НАТО, прежде чем встретиться с лидерами ЕС и главным дипломатом блока в Брюсселе, сообщили Reuters три человека, близких к планированию.

Но первоначальный план поездки в Люксембург, о котором не было официально объявлено, был отменен после того, как тамошние чиновники проявили нежелание назначать Помпео, сообщил дипломатический источник. Брюссельский этап продолжался до последней минуты.

Но тонкий маршрут последнего визита Помпео в Брюссель вызвал вопросы о достоинствах поездки. В его расписании не было встреч с официальными лицами ЕС или каких-либо публичных мероприятий в НАТО. Третий дипломатический источник сообщил, что Помпео "смутил" союзников после насилия в Вашингтоне в прошлую среду, в результате которого погибли пять человек.

Трамп призвал своих сторонников на митинге ранее в тот же день пройти маршем к зданию, в котором находятся Сенат и Палата представителей, в то время как законодатели удостоверяли победу на выборах 3 ноября избранного президента-демократа Джо Байдена. Президент-республиканец без доказательств заявляет, что выборы были украдены у него.

Помпео осудил насилие, но не упомянул о роли, которую безосновательные утверждения Трампа сыграли в активизации марша к Капитолию.

Потрясенный насилием, ассельборн из Люксембурга назвал Трампа "преступником" и "политическим пироманьяком" на радио RTL на следующий день.

Министерство иностранных дел Люксембурга подтвердило, что ранее запланированная остановка там была отменена, но отказалось сообщить подробности. В ЕС от комментариев отказались.

Госдепартамент США в своем заявлении объяснил отмену переходной работы до того, как Байден вступит в должность 20 января, даже если Помпео до недавнего времени неохотно признавал победу Байдена. Госдепартамент отказался от дальнейших комментариев по поводу отказа европейских чиновников от встреч с Помпео.

В Брюсселе Помпео должен был пообедать с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в среду вечером в частной резиденции Столтенберга перед встречей с министром иностранных дел Бельгии Софи Уилмес, страна которой является союзником НАТО.

Один из источников сказал, что отсутствие каких-либо публичных мероприятий в НАТО было еще одним отражением того, что европейские официальные лица подвергли сомнению цель поездки. Было не сразу понятно, почему Помпео стремился поехать в Брюссель так близко к концу срока Трампа.

Тем не менее 1 января Помпео начал ежедневную ветку в Твиттере, заявив, что Соединенные Штаты сегодня "намного безопаснее", чем четыре года назад, благодаря тому, что он считал внешнеполитическими достижениями администрации Трампа.

Он сказал, что продемонстрирует результаты. "В ближайшие дни я расскажу о миссии, огромных победах, личных историях и многом другом. Только я, Майк, - сказал он.