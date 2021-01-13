Статистики Кыргызстана укрепят сотрудничество с коллегами в ЕАЭС и СНГ

В Евразийском экономическом союзе приступают к реализации программы развития интеграции в сфере статистики на 2021-2025 годы. Решение об этом, принятое недавно Советом Евразийской экономической комиссии, вступило в силу 9 января 2021 года.

Как отмечается, цель программы, разработанной ЕЭК, - удовлетворение потребностей пользователей официальной статистической информации ЕАЭС на основе расширения применения международных статистических стандартов.

Программой предусмотрено повышение сопоставимости официальной статистической информации между государствами-членами Союза – Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, развитие единой системы классификаций ее для сбора и распространения, расширение применения цифровых технологий, укрепление потенциала системы статистики в рамках ЕАЭС, улучшение в нем координации статистической деятельности.

Свой вклад в развитие сотрудничества в этой сфере, в рамках как ЕАЭС, так и СНГ, вносит Национальный статистический комитет Кыргызстана. Его делегация приняла участие в очередном, 61-м заседании Совета руководителей статистических служб государств СНГ, которое состоялось в конце декабря 2020 года в режиме видеоконференции. На заседании был рассмотрен ряд актуальных вопросов, в числе которых - подготовка и проведении переписей населения в странах Содружества, работа по Программе международных сопоставлений на основе паритета покупательной способности валют в регионе СНГ, некоторые аспекты работы статистических служб государств Содружества в условиях пандемии COVID – 19, утверждение Программы работ Межгосударственного статистического комитета СНГ на 2021 год.

Отмечалось, что в 2021 году исполняется 30 лет со дня образования СНГ и принятия главами правительств стран-партнеров решения о создании статистического комитета, координирующего деятельность их статистических служб. Межгосударственным статкомитетом СНГ будут подготовлены к этой дате специальные юбилейные сборники.